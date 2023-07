Принцески дебют: Шарлот присъства на Уимбълдън с Уилям и Кейт (СНИМКИ)

П ринцеса Шарлот излезе на сцената със стил, когато направи своя дебют на Уимбълдън в неделя.

Малката принцеса се присъедини към родителите си Кейт Мидълтън и принц Уилям, както и към по-големия си брат, принц Джордж, за финала на мъжкия сингъл на британския тенис турнир.

Тя носеше лятна рокля на цветя в синьо и бяло, която имаше накъсани ръкави и ръбчета на талията. Добави бели равни обувки и носеше дългата си кафява коса, спусната с плитки от двете страни.

В един момент по време на мача Шарлот сложи слънчеви очила с прасковени рамки и се отпусна назад с ръце зад главата си. Тя беше много усмихната, докато подкрепяше играчите Карлос Алкарас и Новак Джокович, и дори помаха на феновете в тълпата.

9-годишният Джордж беше в тон със сестра си в син костюм, включващ тъмносиньо сако и вратовръзка на зелено, бяло и синьо райе.

Родителите им, които са редовни посетители на ежегодното събитие, изглеждаха също толкова шик, докато седяха в кралската ложа.

41-годишната Мидълтън, която е патрон на All England Lawn Tennis and Croquet Club, зашеметяваше с изумруденозелена рокля, която съчета с бежов колан и високи токчета.

Тя оформи дългите си коси в емблематичната си обемна прическа и добави чифт изумрудени обеци.

Междувременно принцът на Уелс избра тъмносини панталони, сив блейзър и синя вратовръзка.

Най-малкото дете на двойката, 5-годишният принц Луи, забележимо отсъстваше от семейната разходка, но изглежда е традиция децата на Уелс да правят своя дебют на Уимбълдън на 8-годишна възраст.

Тази година Джордж се появи за втори път на прочутия турнир.

През 2022 г. малчуганът наблюдаваше как Новак Джокович се изправя срещу Ник Киргиос на финала при мъжете, след което получи възможност да държи трофея на Джокович.

The Prince and Princess of Wales, Prince George and Princess Charlotte yesterday 😍 pic.twitter.com/aByOMrFTFS