Пазете се от тази популярна подправка, която може да повлияе на лекарства, отпускани с рецепта

Н ово проучване установи, че една любима подправка може да се намеси в начина, по който организмът ви обработва лекарствата, отпускани с рецепта, пише New York Post.

Виновникът за това? Канелата.

Изследователи от Университета на Мисисипи са открили, че канеленият алдехид - основното съединение в канелата - може да активира рецептори, които могат да ускорят разграждането на някои лекарства, като потенциално намалят тяхната ефективност.

Въпреки че добавянето на малко канела към сутрешното лате едва ли ще доведе до проблеми, проучването предупреждава, че високите дози могат да представляват риск.

„Опасения за здравето биха могли да възникнат, ако се консумират прекомерни количества добавки без знанието на лекаря, който предписва лекарствата. Прекомерната консумация на хранителни добавки може да доведе до бързо изчистване на предписаното лекарство от организма, а това може да доведе до намаляване на ефективността на лекарството“, казва Шабана Хан, главен учен, участвал в проучването.

