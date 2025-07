„Не бях там“: Марая Кери с ироничен отговор за сватбата на Безос и Санчес

М арая Кери отговори с три думи на въпрос за сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес, като хладнокръвно я пренебрегна с израза: „Не бях там“.

Певицата, която преди години стана популярна с легендарното си изказване „Не я познавам“, отново привлече вниманието с хаплив коментар по повод пищната церемония за 50 милиона долара между милиардера и телевизионната водеща.

Mariah Carey has three-word reaction to Bezos-Sánchez wedding à la ‘I don’t know her’ snub https://t.co/ola9lhx2Cn pic.twitter.com/0xb7RYDB2f

По-рано тази седмица TikTok акаунтът Paparazzi Videos публикува видео, в което папарак заговаря 56-годишната Кери, докато тя се разхожда по тротоара в компанията на свои придружители.

Когато мъжът зад камерата я пита какво мисли за звездната сватба, която се състоя миналия месец във Венеция, Италия, Кери невъзмутимо намества слънчевите си очила и отвръща: „Не бях там.“

Папаракът продължава с: „Не беше ли поканена?“, на което певицата реагира с типичната си иронична усмивка и шеговит упрек:

„О, не превръщай това в онова.“

Коментарите под видеото в TikTok не закъсняха, като потребителите не скриха възторга си от непринудения ѝ стил. Мнозина направиха паралел със скандално прочутата ѝ реплика от началото на 2000-те по адрес на Дженифър Лопес.

„Тя не ги познава 💅🏼“, пише един от коментаторите, а друг добавя: „Чаках само да каже… ‘Не ги познавам’ 😂😂😂😂😂.“

The five-time Grammy winner weighed in on Bezos’ lavish wedding to Lauren Sánchez with just three words — and fans say it’s peak Mariah. https://t.co/4RlnbQg5p1