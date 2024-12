Марая Кери отново е кралицата на Коледа

А мериканската поп легенда Марая Кери се появи в социалната мрежа Instagram в неделя, за да даде едно топло посрещане на последния месец от годината, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

55-годишната „Кралица на Коледа“ заслепи своите близо 14 млн. последователи,

споделяйки видеоклип на забавен каданс, озвучен от знаковата ѝ празнична песен „Всичко, което искам за Коледа, си ти“ (All I Want For Christmas Is You).

Кери беше облечена в празнична червена рокля, комбинирана с дълги червени ръкавици. Изпълнителката, която е майка на 13-годишни близнаци, написа: „Навлизаме в декември така...“.

Певицата в момента пътува из цяла Америка с

турнето Christmas Time.

То беше обявено през август и отбелязва 30-ата годишнина от нейния вечен празничен хит All I Want For Christmas Is You. Първото шоу беше на 6 ноември в Хайланд, Калифорния, а последният концерт е насрочен за 17 декември в Бруклин.

Сетлистът на Марая Кери се допълва от 26 песни, а концертът е с продължителност около 90 минути. Публиката ще се наслади на изпълнения на най-големите и разпознаваеми песни на суперзвездата, както и на празнични класики.

Стана традиция Кери да рекламира коледния си албум от средата на 90-те през последните два месеца на годината.

Водещият сингъл пък се слуша постоянно и навсякъде по света, тъй като феновете го изтласкват обратно на върха на музикалните класации година след година.

