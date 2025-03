„Кралицата на мемовете“: Марая Кери отново взриви социалните мрежи с реакцията си

З рителите на музикалните награди на iHeartRadio бяха завладени от интересен момент с Марая Кери.

Певицата привлече вниманието по време на шоуто в понеделник вечерта заради видимо хладната си реакция към трибютното изпълнение на Тори Кели и Муни Лонг.

‘Meme queen’ Mariah Carey goes viral for savage reaction to iHeart Radio Music Awards tribute https://t.co/Aj8WpoHibe pic.twitter.com/wnIFptU1uR

Дуетът изпълни няколко от хитовите песни на 55-годишната изпълнителка, преди тя да получи тазгодишната награда „Икона“.

Докато Лонг, на 36 години, изпълняваше „We Belong Together“, камерата показа Кери, която бавно обърна глава и хвърли сериозен поглед встрани, докато присъстващите танцуваха около нея.

this gif of Mariah Carey will go down in history 😂 #iHeartMusicAwards pic.twitter.com/AJZsBbd72U