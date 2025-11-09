Докато копаел басейн в градината си: Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро

Ж ител на френския град Ньовил-сюр-Сон, намиращ се в близост до Лион, е открил истинско съкровище, докато копаел басейн в градината си - кюлчета и златни монети на стойност около 700 000 евро.

Фермер откри злато за 4 милиарда евро в частната си земя

След откритието си, направено през май, мъжът уведомил компетентните власти, включително Регионалната дирекция по културните въпроси (DRAC), съобщи кметството на Ньовил-сюр-Сон пред AFP, потвърждавайки информация на вестник Le Progrès.

🤑A Neuville-sur-Saône, dans le Rhône, un habitant a fortuitement découvert un véritable trésor dans son jardin en creusant une piscine : un pécule d’une valeur de 700 000 €. On vous raconte. #Rhône #Or #Lingots pic.twitter.com/vFQ0BWTI1X — Le Progrès (@Le_Progres) November 5, 2025

Намериха съкровище в корените на дърво в Мездра

Разследващите изключили възможността това да е археологическо съкровище, което му позволява да остане законен собственик на намереното богатство.

Според регионалния вестник съкровището се състои от „пет кюлчета и множество монети“, опаковани в найлонови торбички.

Откриха злато за 7,5 млн. долара в гаража на пенсионер

Златото, придобито по законен начин според разследването на властите, било разтопено преди около 15–20 години в предприятие в района на Лион.

Произходът на находката обаче остава загадка, тъй като предишният собственик на имота е починал, уточняват от кметството на Ньовил.