Докато копаел басейн в градината си: Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро

Разследващите изключили възможността това да е археологическо съкровище, което му позволява да остане законен собственик на намереното богатство

9 ноември 2025, 10:25
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ж ител на френския град Ньовил-сюр-Сон, намиращ се в близост до Лион, е открил истинско съкровище, докато копаел басейн в градината си - кюлчета и златни монети на стойност около 700 000 евро.

След откритието си, направено през май, мъжът уведомил компетентните власти, включително Регионалната дирекция по културните въпроси (DRAC), съобщи кметството на Ньовил-сюр-Сон пред AFP, потвърждавайки информация на вестник Le Progrès.

Разследващите изключили възможността това да е археологическо съкровище, което му позволява да остане законен собственик на намереното богатство.

Според регионалния вестник съкровището се състои от „пет кюлчета и множество монети“, опаковани в найлонови торбички.

Златото, придобито по законен начин според разследването на властите, било разтопено преди около 15–20 години в предприятие в района на Лион.

Произходът на находката обаче остава загадка, тъй като предишният собственик на имота е починал, уточняват от кметството на Ньовил.

Източник: Le Progrès    
