Туристи откриват съкровище от балкански монети в Чехия

Д есет златни гривни, 17 калъфа за пури, пудриера, гребен и 598 златни монети: всички тези предмети са част от мистериозно съкровище, намерено случайно от двама туристи в североизточна Чехия.

Туристите, които предпочитат да останат анонимни, открили алуминиева кутия, стърчаща от камениста стена в гората, докато се разхождали в планината Кръконоше — популярна туристическа дестинация, съобщава CNN.

След откритието си, те незабавно занесли находката в Музея на Източна Бохемия в Храдец Кралове. Според Мирослав Новак, ръководител на археологическия отдел на музея, .туристите се консултирали със специалист по монети, след което археолозите започнали проучване на мястото.

Смята се, че съкровището е скрито преди около век, тъй като сред монетите има и такава с дата 1921 година. Според Новак, находката е вероятно свързана с бурния период преди Втората световна война или с преминаването на германците след 1945 година.

