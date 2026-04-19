Любопитно

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво“ кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

19 април 2026, 14:43
Източник: Getty Images

Н а австралийски жаргон бурното посещение на Меган и принц Хари в страната беше самото определение за турне тип „Клейтънс“. В Австралия това е популярен израз за заместител – фалшива версия на нещо. Метафората идва от безалкохолна напитка от 70-те години, рекламирана като „питието, което пиете, когато не пиете“. Да, Хари и Меган все още са благородници, но това не беше кралско турне. Беше нещо съвсем различно, пише в свой анализ The Guardian.

Никой не може да каже със сигурност защо двойката всъщност бе там. Дали целта бе улиците да се изпълнят с обожаващи роялисти, развяващи знамена, или всичко е било просто параван за реклама и печалба? На фона на соления въздух на пристанището в Сидни, Хари – най-известният „резервен“ играч в света, придружен от съпругата си Меган, приключи четиридневното си гостуване в петък.

Програмата им бе странна смесица: от дискусии за психичното здраве и участие в MasterChef Australia до подкрепа за забраната на социалните мрежи за деца. Семейство Съсекс сервираха фритата на бездомни жени, но и разочароваха тълпите, като не се появиха на планирани срещи, предизвиквайки истинска медийна лудост.

Където и да отидеха, погледите на пресата ги следваха неотлъчно. И макар събитията им да бяха строго контролирани, без право на журналистически въпроси, обществеността не спря да пита: защо билетите за „рекламните вечери“ струват по 3000 долара? Колко печели Меган от промотирането на модната платформа OneOff, в която е инвеститор? И най-важното – защо данъкоплатците трябва да плащат сметката за това?

  • Наистина ли Австралия бе използвана просто като банкомат?

Според доцент Лорън Роузварн от Университета в Мелбърн, Хари и Меган са били там, за да развиват личната си марка, която се движи в две направления: благотворителност и търговски начинания. „В крайна сметка те вече не са „работещи кралски особи“. Те посещават Австралия в служба на собствения си бранд“, категорична е тя. Въпреки че държавата пое огромни разходи за охрана, двойката избягваше масови публични прояви, вероятно за да не провокира допълнително недоволство.

„Австралия, както и целият свят, има смесени чувства към тях“, добавя Роузварн. Липсата на открити събития остави под въпрос реалната подкрепа за двойката – извън онези, платили хиляди долари, за да ги чуят. Не остана незабелязан и фактът, че семейството се бори да финансира луксозния си начин на живот, въпреки наследството от близо 20 милиона паунда, оставено от принцеса Даяна и Кралицата майка.

Контрастът с 2018 г. е поразителен. Тогава, като младоженци, очакващи първото си дете, те бяха посрещнати с еуфория. Самият Хари по-късно призна пред Опра Уинфри, че тогавашният успех на Меган е предизвикал завист в Бъкингамския дворец. Днес обаче ситуацията е различна. „Блясъкът на знаменитостите доста избледня“, отбелязва изследователят Жизел Бастин.

По време на сегашното турне Меган беше водеща на тридневното събитие „Най-добрият ѝ живот“, описано като „женски уикенд без аналог“. Цените на билетите варираха между 2700 и 3200 австралийски долара за VIP преживяване, включващо снимка с херцогинята. Успоредно с това тя рекламираше и новия си бранд „As Ever“, предлагащ конфитюри и свещи.

„Това е безсмислено в сегашния световен климат“, коментира Бастин. Според нея това е било „фалшиво кралско турне“, с което двойката е тествала почвата дали някога биха могли да се завърнат към официалните си роли. Но реакцията на публиката бе по-скоро хладна. „Те са мошеници, които са известни само заради семейството, което постоянно опетняват“, написа гневен читател.

Разбира се, има и защитници. Роуз Денис, привърженичка на местен футболен клуб, е във възторг от срещата си с принца. „Той наистина се интересува от психичното здраве“, вярва тя. Въпреки това, повечето репортажи се фокусираха върху имиджа на Хари, а не върху същината на каузите, които представяше.

В крайна сметка, дали турнето е било успешно, ще покажат само банковите сметки на семейство Съсекс и на благотворителните организации. Едно обаче е сигурно: бракът между славата и медийния шум остава неразрушим. Както казва PR агентът Макс Марксън: „Медиите писаха много. Дали е позитивно или негативно – няма значение, те вдигнаха шум“.

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

pariteni.bg
Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

carmarket.bg
Последни новини

<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

България Преди 19 минути

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

България Преди 36 минути

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 1 час

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Свят Преди 1 час

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

България Преди 1 час

Дечев: Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Техеран обвини върховния дипломат на ЕС Кая Калас в двойни стандарти, след като тя призова за спазване на международното право и възстановяване на корабоплаването през стратегическия воден път

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Свят Преди 2 часа

Според анализатори това е успех за руската пропаганда, тъй като отклонява вниманието от реални заплахи и създава излишно напрежение

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Свят Преди 2 часа

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията

<p>Мицкоски: Разочарован съм, само 250 българи гласуват в&nbsp;РС Македония</p>

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Свят Преди 2 часа

Той открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред българите в РС Македония

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Свят Преди 2 часа

Протокът Баб ел Мандеб е ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

България Преди 2 часа

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

България Преди 2 часа

Трайков: Според СИК проблемът бил цяла сутрин

Надя Фарес

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Свят Преди 3 часа

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Снимката е илюстративна

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Свят Преди 3 часа

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Любопитно Преди 3 часа

Късметът сменя посоката: Кои три зодии ще получат неочаквани пари до края на месеца и защо Скорпионът и Овенът трябва спешно да затворят портфейлите си?

и

С подписи на оцелели: Продадоха спасителна жилетка от „Титаник“ за рекордна сума

Любопитно Преди 3 часа

Това е единствената подобна вещ, появявала се на търг през всичките 114 години от трагедията насам

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Мариан Бачев се завръща на сцената с „Куршуми над Бродуей“

Edna.bg

Лошо - Нюрнбергер се контузи, Дармщат загуби

Gong.bg

Битката за титлата: Манчестър Сити - Арсенал, съставите

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 17:00 часа

Nova.bg

Два случая на гласуване от чуждо име: Единият опитал да пусне 10 бюлетини

Nova.bg