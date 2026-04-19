Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Н а австралийски жаргон бурното посещение на Меган и принц Хари в страната беше самото определение за турне тип „Клейтънс“. В Австралия това е популярен израз за заместител – фалшива версия на нещо. Метафората идва от безалкохолна напитка от 70-те години, рекламирана като „питието, което пиете, когато не пиете“. Да, Хари и Меган все още са благородници, но това не беше кралско турне. Беше нещо съвсем различно, пише в свой анализ The Guardian.

Никой не може да каже със сигурност защо двойката всъщност бе там. Дали целта бе улиците да се изпълнят с обожаващи роялисти, развяващи знамена, или всичко е било просто параван за реклама и печалба? На фона на соления въздух на пристанището в Сидни, Хари – най-известният „резервен“ играч в света, придружен от съпругата си Меган, приключи четиридневното си гостуване в петък.

Програмата им бе странна смесица: от дискусии за психичното здраве и участие в MasterChef Australia до подкрепа за забраната на социалните мрежи за деца. Семейство Съсекс сервираха фритата на бездомни жени, но и разочароваха тълпите, като не се появиха на планирани срещи, предизвиквайки истинска медийна лудост.

Където и да отидеха, погледите на пресата ги следваха неотлъчно. И макар събитията им да бяха строго контролирани, без право на журналистически въпроси, обществеността не спря да пита: защо билетите за „рекламните вечери“ струват по 3000 долара? Колко печели Меган от промотирането на модната платформа OneOff, в която е инвеститор? И най-важното – защо данъкоплатците трябва да плащат сметката за това?

Наистина ли Австралия бе използвана просто като банкомат?

Според доцент Лорън Роузварн от Университета в Мелбърн, Хари и Меган са били там, за да развиват личната си марка, която се движи в две направления: благотворителност и търговски начинания. „В крайна сметка те вече не са „работещи кралски особи“. Те посещават Австралия в служба на собствения си бранд“, категорична е тя. Въпреки че държавата пое огромни разходи за охрана, двойката избягваше масови публични прояви, вероятно за да не провокира допълнително недоволство.

„Австралия, както и целият свят, има смесени чувства към тях“, добавя Роузварн. Липсата на открити събития остави под въпрос реалната подкрепа за двойката – извън онези, платили хиляди долари, за да ги чуят. Не остана незабелязан и фактът, че семейството се бори да финансира луксозния си начин на живот, въпреки наследството от близо 20 милиона паунда, оставено от принцеса Даяна и Кралицата майка.

Контрастът с 2018 г. е поразителен. Тогава, като младоженци, очакващи първото си дете, те бяха посрещнати с еуфория. Самият Хари по-късно призна пред Опра Уинфри, че тогавашният успех на Меган е предизвикал завист в Бъкингамския дворец. Днес обаче ситуацията е различна. „Блясъкът на знаменитостите доста избледня“, отбелязва изследователят Жизел Бастин.

По време на сегашното турне Меган беше водеща на тридневното събитие „Най-добрият ѝ живот“, описано като „женски уикенд без аналог“. Цените на билетите варираха между 2700 и 3200 австралийски долара за VIP преживяване, включващо снимка с херцогинята. Успоредно с това тя рекламираше и новия си бранд „As Ever“, предлагащ конфитюри и свещи.

„Това е безсмислено в сегашния световен климат“, коментира Бастин. Според нея това е било „фалшиво кралско турне“, с което двойката е тествала почвата дали някога биха могли да се завърнат към официалните си роли. Но реакцията на публиката бе по-скоро хладна. „Те са мошеници, които са известни само заради семейството, което постоянно опетняват“, написа гневен читател.

Разбира се, има и защитници. Роуз Денис, привърженичка на местен футболен клуб, е във възторг от срещата си с принца. „Той наистина се интересува от психичното здраве“, вярва тя. Въпреки това, повечето репортажи се фокусираха върху имиджа на Хари, а не върху същината на каузите, които представяше.

В крайна сметка, дали турнето е било успешно, ще покажат само банковите сметки на семейство Съсекс и на благотворителните организации. Едно обаче е сигурно: бракът между славата и медийния шум остава неразрушим. Както казва PR агентът Макс Марксън: „Медиите писаха много. Дали е позитивно или негативно – няма значение, те вдигнаха шум“.