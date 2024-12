Светът се затопля по-бързо от очакваното, учените разбраха защо

М иналата година беше най-горещата в историята, океаните кипяха, ледниците се топяха с тревожни темпове и учените се опитваха да разберат защо точно това се случва.

Те знаят, че необичайната жега е била подхранвана от редица фактори, предимно от замърсяването на планетата, причинено от изгарянето на изкопаеми горива, и от естествения климатичен модел "Ел Ниньо". Но само те не обясняват необичайно бързото покачване на температурата.

Сега ново проучване, публикувано в четвъртък в списание Science, твърди, че е идентифицирало липсващата част от пъзела: облаците.

По-конкретно, според изследването бързият скок на затоплянето е бил подсилен от недостига на ниско разположени облаци над океаните - констатации, които могат да имат тревожни последици за бъдещото затопляне.

Казано на прост език, по-малкото ярки и ниски облаци означават, че планетата е „потъмняла“, което ѝ позволява да поглъща повече слънчева светлина, казва Хелге Гьослинг, автор на доклада и физик по климата в института „Алфред Вегенер“ в Германия.

Това явление се нарича „албедо“ и се отнася до способността на повърхностите да отразяват слънчевата енергия обратно в Космоса.

