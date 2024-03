Светът изгражда три гигантски телескопа

С ветът изгражда три гигантски оптични телескопа, чиито размери ще надхвърлят всички, с които разполагаме днес. Надяваме се, че тези три телескопа заедно ще отговорят на някои от големите въпроси на Вселената, които се оказаха непосилни за съществуващите инструменти. Предложеното ограничаване на бюджета на Националната научна фондация (NSF) обаче поставя в опасност единия крак на столчето.

