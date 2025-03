Светеща спирала се появи в небето, мистерията е разкрита

Н ЛО? Птица ли е? Самолет ли е?

Не съвсем, казва Метеорологичната служба.

Тази голяма светеща спирала е забелязана в нощното небе в Обединеното кралство и Ирландия в понеделник вечерта, пише Sky News.

We've received many reports of an illuminated swirl in the sky this evening 💫



This is likely to be caused by the SpaceX Falcon 9 rocket, launched earlier today. The rocket's frozen exhaust plume appears to be spinning in the atmosphere and reflecting the sunlight, causing it to… pic.twitter.com/4a9urgZceR