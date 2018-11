Сестрата на херцогиня Кейт Пипа Мидълтън разкри името на новородения си син.

Бебето се роди преди месец в болница "Сейнт Мери" в Лондон. Същото място, където по-голямата ѝ сестра даде живот на трите си деца - Джордж, Шарлот и Луи.

Тайната на Пипа Мидълтън да изглежда страхотно бременна

Подобно на Кейт и принц Уилям, Пипа Мидълтън и съпругът ѝ Джеймс Матюс са избрали традиционно име за сина си.

Момченцето носи името Артър Майкъл Уилям.

Майкъл е името на брата на Джеймс, който загива трагично, когато е само 22-годишен. Така се казва и бащата на Кейт и Пипа Мидълтън.

Колкото до третото име, то най-вероятно е в чест на чичото на бебето - принц Уилям.

Пипа и Джеймс Матюс се ожениха през 2017 г.

Миналия месец папараци уловиха двойката, докато разхожда бебето.

Pippa (Middleton) and James Matthews's son has finally been named: he is called Arthur Michael William. pic.twitter.com/d3dYfg8Ohs