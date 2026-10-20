„Доли, ако си тук, светни“: Майли Сайръс разкри за паранормален момент с покойната си кръстница

П окойната кръстница на Майли Сайръс, кънтри легендата Доли Партън, може и да е напуснала този свят, но връзката им е била толкова силна, че певицата вярва, че продължава да получава съобщения от отвъдното. 33-годишната изпълнителка завладя сцената на „Холивуд Боул“ през уикенда, а шоуто бързо се превърна от емоционално в истински паранормално.

След като се разплака на сцената в петък, докато изпълняваше емблематичния хит „Jolene“, в неделя Сайръс сподели пред публиката необичайна история. Тя разкри, че се е опитала да установи контакт с кънтри иконата, използвайки манекен с лика на Партън, който пази в спалнята си.

Miley Cyrus claims Dolly Parton sent her a sign after she contacted the late singer by playing Jolene on her phone https://t.co/5c1ZBPZ9Vi — Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026

„Всъщност в спалнята си имам манекен на Доли. Тя ми го подари за Коледа. Облечен е точно като нея и има нейните фризура и грим“, разказа Сайръс пред феновете.

Изпълнителката на „7 Things“ сподели, че е пуснала „Jolene“ на телефона си, поднесла го е към манекена и е запалила свещ. „Оставих и цвете за нея“, продължи тя. „Казах: „Доли, ако си тук в момента, светни лампата.““, каза още Майли.

По думите на Сайръс, в същия момент светлините в коридора ѝ започнали да трепкат. Тя не е била единственият свидетел на духовния момент – неин спътник в това преживяване бил и годеникът ѝ Макс Морандо.

„Знам, че тя е с мен тази вечер“, сподели Сайръс и допълни, че усещането за присъствието на Партън ѝ помага да премине през трудните моменти. „Преминавам през емоции, от които най-много се страхувам, и това, че тя е до мен, ми помага да се справя.“, добави тя.

Концертната зала „Холивуд Боул“ има специално значение за Сайръс, тъй като именно там като малка е гледала изпълненията на Партън – моментът, който я вдъхновил да тръгне по нейните стъпки.

„Стоейки тук пред всички вас сега, я усещам навсякъде около себе си. Знам, че е точно до мен – всеки ден, дори повече, отколкото когато беше жива. Сега я чувствам по-близо от всякога“, каза певицата.

Miley Cyrus vulnerably shared how her late godmother, Dolly Parton, sent her a supernatural sign leading up to her sold-out shows at The Hollywood Bowl. 🤍 https://t.co/hV2LeHNUT1 https://t.co/U4S7fJQ2zZ — Page Six (@PageSix) October 19, 2026

Тя описа връзката им като нещо, което дори смъртта не може да прекъсне: „Този спомен е безценен за мен. Връзката ни с Доли е вечна. Нищо в този живот не може да ни раздели и знам, че пак ще се видим.“

„И нямам търпение, защото адски много ми липсва“, добави тя.

Сайръс е изключително откровена след загубата на своята кръстница. Певицата вече разкри, че един от последните им разговори е бил посветен на „музиката и метаморфозата“ – тема, превърнала се в ключова за нея по време на подготвянето на последния ѝ албум.

Miley Cyrus claims late godmother Dolly Parton sent her a sign after her death https://t.co/wJjI0YYeV9 https://t.co/OhOIdcjlt0 — Page Six (@PageSix) October 19, 2026

В интервю пред Зейн Лоу, Сайръс обясни, че Партън винаги е била първият човек, на когото е изпращала винилова плоча при всеки нов албум. Тази традиция ще продължи и след смъртта на кънтри легендата.

Звездата от „Хана Монтана“ се върна и към последните им съвместни моменти: „В последния ни разговор ѝ разказах за този албум. Макар че двете бяхме толкова различни, точно това ни правеше перфектни една за друга.“