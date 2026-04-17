Любопитно

Стотици пъти по-мощно: Учени откриха тайната комбинация срещу хроничното възпаление

Ново японско изследване доказва, че смесването на определени подправки и билки има в пъти по-силен ефект върху здравето, отколкото приема им поотделно

17 април 2026, 06:27
Х роничното възпаление е дългосрочен процес в организма, който често остава незабелязан, защото не причинява ясни симптоми като болка или подуване. Въпреки това с времето то може постепенно да уврежда тъканите и да увеличава риска от заболявания като диабет тип 2, сърдечно-съдови болести, артрит, затлъстяване и дори рак. 

Храненето има съществено значение в този процес. Съвременни лабораторни изследвания показват, че отделни растителни съединения могат да намаляват възпалението, но често се изискват по-високи концентрации, отколкото човек приема чрез нормална диета. Това поставя въпроса дали реалната полза от храната идва не от едно вещество, а от комбинацията им.

Ново проучване на Токийския университет за наука в Япония дава отговор на този въпрос. Учените изследвали как различни често срещани съединения - като ментол (в мента), 1,8-цинеол (в евкалипт), капсаицин (в люти чушки) и β-евдесмол (в растения като хмел и джинджифил) - действат върху имунни клетки, наречени макрофаги. Макрофагите играят ключова роля във възпалението, като отделят сигнални протеини (цитокини), които регулират имунния отговор. В лабораторни условия учените създали изкуствено възпаление и след това третирали клетките както поотделно, така и в комбинации от тези вещества.

Когато били използвани самостоятелно, най-силен ефект показал капсаицинът. Но най-значимото откритие било, че при комбиниране с ментол или 1,8-цинеол противовъзпалителният ефект се увеличил многократно - дори стотици пъти в сравнение с отделните съединения. Изследователите установили, че това не е просто събиране на ефекти, а синергия - различните вещества активират различни клетъчни механизми и когато действат заедно, усилват общия резултат. Това може да обясни защо традиционните диети, богати на разнообразни билки и подправки, са свързани с по-добро здраве. Вместо да се разчита на едно „супер вещество“, по-важна може да се окаже комбинацията от различни растителни съединения.

Важно е да се подчертае, че изследването е проведено в лабораторни условия върху клетки, а не върху хора. Затова са необходими допълнителни проучвания, за да се потвърди дали същите ефекти се наблюдават и в реалния живот. Въпреки това резултатите подсказват потенциална посока за бъдещи терапии и подчертават значението на разнообразното, растително-богато хранене за дългосрочно здраве.

Източник: БГНЕС    
Хронично възпаление Растителни съединения Синергичен ефект Противовъзпалително действие Здравословно хранене Научно изследване Имунен отговор Рискови заболявания Дългосрочно здраве Комбинация от вещества
По темата

Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

carmarket.bg
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 10 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 13 часа
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 8 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 9 часа
,

Скъпото говеждо: Кои са най-добрите алтернативи за набавяне на протеин?

Любопитно Преди 23 минути

Цените на месото достигат рекордни нива, но това не означава, че трябва да правите компромис с мускулната си маса. Ето кои храни предлагат същото количество белтъчини на по-добра цена.

Тялото ще остарее по-бързо: Кардиолог назова 5 опасни навика

Тялото ще остарее по-бързо: Кардиолог назова 5 опасни навика

Любопитно Преди 27 минути

Списъкът включва тютюнопушене, което сериозно уврежда сърцето и отнема няколко години живот

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Свят Преди 9 часа

„Хизбула“ обяви, че ще спазва примирието, ако израелските удари срещу бойците ѝ спрат

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Словакия няма да блокира заема за Украйна

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

България Преди 10 часа

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

България Преди 10 часа

С пакета от законодателни промени се въвежда също задължителен съдебен контрол за корупционни престъпления

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

България Преди 10 часа

Официалният старт ще бъде в Несебър на 8 май

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Свят Преди 11 часа

Според кадри от мястото, полицията е разбила прозорци, за да проникне в банката

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Свят Преди 12 часа

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

България Преди 12 часа

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

България Преди 13 часа

Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Любопитно Преди 13 часа

С Funko Pop се „зарибява“ на 17 години, след като купува първите си три фигурки от Великобритания

Израел и САЩ с ултиматуми към Иран

Израел и САЩ с ултиматуми към Иран

Свят Преди 13 часа

Хегсет: Знаем какви военни активи премествате и къде

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

Любопитно Преди 13 часа

Устройството обещава собствен мобилен оператор и луксозен дизайн на цена от 499 долара, но експерти вече откриха прилики с китайски модели и призовават към внимание

<p>Генерал: Русия готви ядрен &quot;Пърл Харбър&quot; в космоса</p>

Генерал от САЩ: Русия готви ядрен "Пърл Харбър" в космоса

Свят Преди 13 часа

Следващата голяма война вероятно ще започне в космоса

Емилия

Емилия: Отказах първото участие в “Капките” заради дъщеря си

Любопитно Преди 13 часа

Емилия в честен разговор за семейството, трудните избори и моментите, които променят живота ѝ

От мрежата

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Туморът изчезва за 4 месеца: нова надежда в борбата с рака

Edna.bg

Даниел Ангелов с откровена изповед за себе си и вярата

Edna.bg

Всичко е ясно! Ето как се разделя първенството след редовния сезон (видео)

Gong.bg

Ето кои са победителите тази седмица в Нашата игра

Gong.bg

Влезе в сила примирието между Израел и Ливан, вече има данни за нарушения

Nova.bg

Хранителни съюзници: Съставките, които увеличават усвояването на полезните вещества

Nova.bg