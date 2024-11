Скрито съкровище: Стопер за врата за 6 долара се оказва безценна скулптура

С кулптура, закупена за едва $6 и използвана като стопер за врата, може да се продаде за над $3,2 милиона, след като шотландски съд одобри нейната продажба. Решението за съдбата на бюста, дело на френския скулптор Едме Бушардон от началото на 18-ти век, отне години.

Скулптурата изобразява земевладелеца и политик Джон Гордън.

След като местните власти, които притежават бюста, подадоха молба за разрешение за продажба, нямаше възражения, и делото беше приключено в четвъртък, съобщи говорител на Регионалния съвет на Хайленд. През 1930 г. градският съвет на Инвъргордън придобива скулптурата за замъка в района, за който се смята, че е бил дом на Джон Гордън. Въпреки това, бюстът никога не е бил изложен и с времето е изчезнал.

През 1998 г. случайно е открит като опора за врата в индустриален парк, съобщиха от съвета. Смята се, че е бил закупен на ниската цена от $6.

CNN: Marble bust bought for $6 and used as doorstop could sell for more than $3 million.https://t.co/pf45r1xPIA



