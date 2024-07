Скрито съкровище: Ваза за 3,99 долара се оказва безценен 2000-годишен артефакт

П реди пет години, докато е в магазин за втора употреба в Мериленд, Анна Лий Дозиър намира нещо, което смята за добра сделка: ваза, напомняща на майските артефакти, и то само за 3,99 долара. По-късно тя открива, че сделката е била по-добра, отколкото е предполагала. Вазата не просто напомняла на керамиката на маите - тя била керамика на маите.

Оказва се, че вазата е била изработена от маите между 200 и 800 г. пр. н. е. и сега е на път да се върне в родината си.

Дозиър се натъква на древната ваза в магазина 2A Thrift Store в Клинтън, Мериленд, където тя се намира на рафт с цена 3,99 долара. Дозиер е очарована от вазата, най-вече защото в миналото е работила с общности в Мексико като защитник на човешките права в организацията "Християнска солидарност по света".

"Видях, че има някаква връзка с Мексико, по отношение на това как изглежда, и тъй като това е страната, върху която работя и която е наистина важна за мен, си помислих, че това би било просто едно хубаво малко нещо, което да взема вкъщи и да сложа на рафта, за да ми напомня за Мексико", казва тя пред местната радиостанция KVCR.

Дозиер добави, че според нея вазата изглежда стара, "но не древна, може би на 20-30 години".

A Woman Thrifted This Ancient Maya Vase for $3.99—and Then Gave It Back to Mexico - https://t.co/iCydneedbo @smithsonianmag