Шон Пен представя войната в Украйна отблизо във филма "Суперсила“

К олкото и да е поляризиран, Шон Пен не е чужд на хуманитарните усилия и кръстоносните походи по света, както е описано в документалния филм "Гражданинът Пен".

Пен е бил в Украйна, когато руските бомби започват да падат през февруари 2022 г., което превръща "Суперсила" в силна хроника на украинската смелост и съпротива, по начин, който отразява страстта на Пен, за разлика от журналистическата дистанцираност.

´Superpower’ — Sean Penn’s documentary about Russia’s invasion of Ukraine is now available on @paramountplus.



I’m honored to be included in the film alongside so many courageous Ukrainians.



