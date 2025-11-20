Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

20 ноември 2025, 07:33
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Д елото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната си права - очакват се пледоарии. Тя е обвинена в укривателството на Георги Семерджиев, който причини тежка катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" в София.

Според прокуратурата Радева е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си.

Малко след инцидента, тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.

До момента Радева не е давала обяснения по делото.

Източник: NOVA    
Симона Радева Семерджиев
