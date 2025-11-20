Любопитно

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 ноември 2025, 06:37
20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века
Част от обвиняемите нацисти на процеса в Нюрнберг. Първият с тъмните очила е Херман Гьоринг   
Източник: GettyImages

Н а 20 ноември 1945 г., само няколко месеца след края на Втората световна война, в град Нюрнберг се открива един от най-значимите съдебни процеси в световната история – Нюрнбергските процеси. Това са първите международни съдебни дела, в които висши държавни и военни лидери се изправят пред правосъдието за престъпления срещу човечеството, военни престъпления и престъпления срещу мира.

Европа е в руини, милиони са загинали, а зверствата, разкрити в освободените концентрационни лагери, потрисат света. Съюзниците, САЩ, Великобритания, СССР и Франция, вземат решение да създадат Международен военен трибунал, който да осъди виновните за чудовищните престъпления, извършени от нацисткия режим.

Нюрнберг е избран неслучайно: това е град, символ на нацистката пропаганда, но и един от малкото с оцелял съдебен комплекс.

Подсъдимите: върховете на нацистката машина

На подсъдимата скамейка застават 24 от най-значимите фигури в Третия райх, сред които:

  • Херман Гьоринг – бивш командир на Луфтвафе
  • Йоахим фон Рибентроп – външен министър
  • Рудолф Хес – заместник на Хитлер
  • Вилхелм Кайтел – началник на върховното командване на Вермахта
  • Алфред Розенберг – идеолог на нацизма
  • Юлиус Щрайхер – издател на антисемитския вестник „Der Stürmer“

Процесът се ръководи от съдии и прокурори от четирите съюзнически сили, а обвиненията включват четири основни категории:

  • Заговор срещу мира
  • Разпалване и водене на агресивна война
  • Военни престъпления
  • Престъпления срещу човечеството

Процесът: доказателства, свидетелства и разкрития

Нюрнбергските процеси са безпрецедентни не само заради мащаба, но и заради начина, по който се представят доказателства. За първи път в историята документите, заповедите, филмовите кадри и снимките разкриват пълния обхват на нацистките престъпления пред света.

Свидетелствата на оцелели от Холокоста, кадри от концентрационни лагери и признанията на самите нацисти разкриват системността и жестокостта на геноцида. Процесът продължава почти година – до 1 октомври 1946 г.

Присъдите: важна страница в международното право

От 24-те обвинени:

  • 12 са осъдени на смърт
  • 3 получават доживотни присъди
  • 4 получават по-кратки затворнически срокове
  • 3 са оправдани

Херман Гьоринг се самоубива в килията си преди изпълнението на смъртната му присъда.

Тези присъди поставят основата на съвременното международно наказателно право, както и на принципа, че държавните лидери не са над закона.

  • Кралска сватба

На този ден през 1947 г. в лондонското Уестминстърско абатство се провежда една от най-знаковите кралски сватби на ХХ в. – бракът между принцеса Елизабет, наследница на британската корона, и лейтенант Филип Маунтбатън, бивш принц на Гърция и Дания. Събитието поставя началото на партньорство, което ще се превърне в най-дългия брачен съюз в историята на британската монархия.

Страната все още възстановява икономиката си след Втората световна война. Родовите традиции и пищни церемонии са ограничени от икономии и купонна система, която продължава дори през 1947 г. Въпреки това сватбата на престолонаследницата се превръща в символ на надежда и ново начало за британците.

Принцеса Елизабет дори използва свои купони за платове, за да бъде ушита сватбената ѝ рокля – детайл, който подчертава духа на времето.

Сватбата на принцеса Елизабет и принц Филип
Сватбата на принцеса Елизабет и принц Филип Източник: GettyImages

Сватбената церемония

Церемонията се състои в Уестминстърското абатство пред около 2000 гости, сред които представители на кралски семейства от цяла Европа. Събитието е излъчено по радиото и е слушано от милиони хора по света.

Булчинската рокля, създадена от дизайнера Норман Хартнел, е от сатен с традиционна кройка и богата бродерия с цветя. Принцеса Елизабет носи и т.нар. Fringe тиара, предоставена от нейната майка.

Филип Маунтбатън, който в деня преди сватбата приема титлата херцог на Единбург, залага военна униформа на Кралския флот, подчертавайки службата си по време на войната.

Филип е роден като принц на Гърция и Дания, но след политическите сътресения в Гърция семейството му е принудено да напусне страната. Той служи в Британския флот по време на войната и се отказва от гръцките и датските си титли, както и приема англиканството, за да сключи брак с наследницата на британския престол.

Брак, който бележи една епоха

Съюзът на Елизабет и Филип продължава повече от 70 години. Филип остава най-дълго служилият съпруг на британски монарх, а ролята му като консорт се характеризира с постоянна подкрепа към кралицата.

След възкачването на Елизабет на трона през 1952 г. техният брак става неразделна част от публичния образ на британската монархия, помагайки за стабилизирането и модернизирането ѝ в бързо променящия се следвоенен свят.

Още събития на 20 ноември:

  • 1541 г. – Жан Калвин представя теорията си за реформиране на църквата.
  • 1990 г. – Арестуван е украинския сериен убиец Андрей Чикатило.
  • 1992 г. – голям пожар избухва в замъка Уиндзор и унищожава 115 помещения.

Родени:

  • 1875 г. – роден е българският журналист Йосиф Хербст
  • 1889 г. – роден е американският астроном Едуин Хъбъл
  • 1925 г. – родена е руската балерина Мая Плисецкая
  • 1925 г. – роден е американският политик Робърт Кенеди
  • 1942 г. – роден е американският президент Джо Байдън

Починали:

  • 1910 г. – умира руският писател Лев Толстой („Война и мир“, „Ана Каренина“, „Възкресение“)
  • 1975 г. – умира испанският генерал и диктатор Франсиско Франко

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Нюрнбергски процеси Втора световна война нацистки престъпления кралска сватба Елизабет II Филип Маунтбатън международно наказателно право британска монархия нацистки лидери 20 ноември
Последвайте ни
Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

20 ноември: Започва историческият съдебен процес срещу злото на века

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

Руснаци и англичани напускат имотния пазар у нас

pariteni.bg
11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 23 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Представят новите мотриси за метрото

Представят новите мотриси за метрото

България Преди 12 минути

Te са част от програмата за модернизацията на "Метрополитен"

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

Започват пледоариите по делото срещу бившата полицайка Симона Радева

България Преди 18 минути

Според прокуратурата тя е знаела, че Семерджиев е причинил пътнотранспортното произшествие

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Ето кога трябва да вечеряте през зимата

Любопитно Преди 56 минути

Телата ни функционират според циркадни ритми – вътрешни 24-часови часовници, които регулират съня, метаболизма, храносмилането и хормоналните цикли

<p>Снимката, каквато светът не беше виждал досега</p>

Астрофотограф засне парашутист, прелитащ точно пред Слънцето – снимка, каквато светът не е виждал

Любопитно Преди 57 минути

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

България Преди 1 час

Параметрите в бюджета на НОИ станаха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на НСТС

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Най-младата първа дама в историята на Белия Дом

Свят Преди 1 час

Франсис Фолсъм, на 21 години, се омъжи за действащия президент Гровър Кливланд - с 27 години по-голям от нея

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Изненадващ развой на събитията спаси Калин от номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Д-р Пекин и Алекс ще се борят за своето оцеляване в надпреварата

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

България Преди 8 часа

Те сменили регистрационните табели на автомобила

България осъди руската атака срещу Тернопол

България осъди руската атака срещу Тернопол

Свят Преди 9 часа

МВнР: България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир

Тръмп „започва работа върху Судан“

Тръмп „започва работа върху Судан“

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Негово Величество иска да направя нещо много мощно, свързано със Судан

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Русия отрече да участва в нов мирен план за Украйна

Свят Преди 10 часа

Песков: Освен това, което беше обсъдено в Анкъридж, няма новини

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Украински офицер: Руснаците влязоха в Новопавливка

Свят Преди 11 часа

В момента "сивите зони“ на картите не означават буферна зона

Израел нанесе удари в Ивицата Газа

Израел нанесе удари в Ивицата Газа

Свят Преди 12 часа

От израелската армия обявиха, че ударите са предприети, след като бойци на "Хамас" са открили огън

Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

Финансовото министерството защити новия софтуер за продажбите

България Преди 12 часа

От финансовото министерство публикуват разяснението в отговор на „манипулативни политически твърдения“

Слави Трифонов атакува Лена Бориславова, тя му отвърна

Слави Трифонов атакува Лена Бориславова, тя му отвърна

България Преди 12 часа

Той я обвини в лъжа, тя заяви, че вече го е осъдила на първа инстанция

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

Рецидивист изнасили 82-годишна жена в Две могили

България Преди 13 часа

Мъжът е излежал 20 години затвор за грабеж с убийство

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 ноември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 ноември, четвъртък

Edna.bg

Играчи на ЦСКА в челото на еврокласации

Gong.bg

Джордан Ибе: Въпреки трудностите, никога не се отказвайте

Gong.bg

Усещане за зима: Циклони носят есенни дъждове, вятър и сняг в края на ноември

Nova.bg

Тръмп подписа закона за публикуването на досиетата „Епстийн“

Nova.bg