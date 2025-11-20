България

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

Кои са почивните дни и кога ще ни платят двойно, ако работим – вижте най-новите промени след решението на Министерския съвет

20 ноември 2025, 06:46
Б ългария посреща края на 2025 г. с рекордно дълга коледно-новогодишна ваканция! Правителството обяви 31 декември и 2 януари за официални почивни дни във връзка с въвеждането на еврото, което прави възможно до 16 последователни дни почивка с малко отпуски.

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., правителството обяви, че 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще бъдат официални неработни дни.

Това решение цели да осигури необходимото време на финансовите и банковите институции да извършат технологичните и организационни промени, свързани с прехода към новата валута.

Какво означава това за празничните дни

По този начин календарът около Коледа и Нова година се оформя така:

  • 24 декември – Бъдни вечер
  • 25 декември – Рождество Христово
  • 26 декември – Втори ден на Коледа
  • Уикенд: 27–28 декември
  • 31 декември – допълнителен почивен ден
  • 1 януари 2026 г. – Нова година
  • 2 януари 2026 г. – допълнителен почивен ден

Така при взети отпуски се открива възможност за удължена ваканция през края на годината.

Препоръки за максимална почивка

Ако държите да вземете отпуск за максимален брой дни почивка с минимален брой работни дни, можете да обмислите следните варианти:

Вземете отпуск през 20–22 декември → цялата ваканция до 4 януари 2026 г., като включите уикендите, празничните дни и допълнителните предложени почивни.

Особено атрактивен е периодът 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.: само 2 отпускарски дни и се получават 12 дни почивка, при условие че предложението за 31 декември и 2 януари бъде официално прието.

Защо точно тези дни

Според Министерството на финансите мотивът за обявяване на 31 декември и 2 януари за неработни дни е чисто технически: нужно е време за системна подготовка на финансовия и нефинансовия сектор във връзка с въвеждането на еврото.

Това се очаква да намали оперативните рискове и да осигури плавен преход за потребителите.

Какво следва

Проектът за решение е публикуван за обществено обсъждане и предстои внасяне за разглеждане в Съвета на министрите.
Ако бъде окончателно приет, българите ще имат един от най‑дългите коледно‑новогодишни периоди за почивка през последните години.

Възможни комбинации за отпуск

  • 20 – 28 декември 2025 г.
  • 2 дни отпуск → 9 дни почивка
  • 24 декември 2025 – 1 януари 2026 г.
  • 2 дни отпуск → 9 дни почивка
  • 20 декември 2025 – 1 януари 2026 г.
  • 4 дни отпуск → 13 дни почивка
  • 20 декември 2025 – 4 януари 2026 г.
  • 5 дни отпуск → 16 дни почивка
  • 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.
  • 2 дни отпуск → 12 дни почивка
  • 20 декември 2025 – 4 януари 2026 г. (най-оптималният вариант)
  • 4 дни отпуск → цели 16 дни почивка

Празнични дни с двойно заплащане и само почивни дни

Двойно заплащане (официални празници): 25 и 26 декември, 1 януари

Само почивни дни (не са официални празници, но са неработни): 24 и 31 декември, 2 януари, както и уикендите 27–28 декември

Това означава, че на официалните празници ще получите допълнително възнаграждение, а на допълнителните почивни дни ще се наслаждавате на почивка без специално доплащане.

