Опасно време! Бурен вятър сменя обилните валежи

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Обновена преди 53 минути / 20 ноември 2025, 06:30
Представят новите мотриси за метрото

НС разглежда на първо четене бюджетите на ДОО И НЗОК

До 16 дни празници! Вижте как да вземете най-дългата коледно-новогодишна ваканция

Хванаха автокрадци в София минути след кражба на кола

ВКС реши - делото срещу Благомир Коцев отива във Варна

Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

С лед обявените предупреждения от първа и втора степен за обилни валежи от дъжд в сряда (19 ноември), в четвъртък има обявено предупреждение от първа степен – жълт код за бурен вятър, сочи справка в сайта на НИМХ.

Жълт код за бурен вятър е обявен за 17 области в страната: София-град, София-област, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

При предупреждение от първа степен за бурен вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

През следващото денонощие

времето в страната ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество на места в Югозападна България, както и в крайните южни райони на Източните Родопи. През деня облачността временно ще намалява и валежите ще спират. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Южна и Източна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - силен и поривист.

Минималните температури ще бъдат в широки граници – между 5 и 10 градуса в по-голямата част от страната до около 13-15 градуса в югоизточните райони. Максималните температури ще са предимно между 10 и 15 градуса, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20-22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната – около 18 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, още малко ще се понижи.

В планините

ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра – около 6 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта, а през деня ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен и поривист вятър от югозапад, по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса по Северното Черноморие до 21-22 градуса на юг. Температурата на морската вода е 15-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 24 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 36 мин. Луната в София изгрява в 7 ч. и 44 мин. и залязва в 16 ч. и 39 мин. Фаза на Луната: новолуние.

През следващите дни времето

ще остане доста динамично. Температурите ще са в широки граници, минималните ще са от 6-7 градуса в северозападните райони до 15-16 градуса в югоизточните, а максималните от 10-12 градуса на места в Западна България до 20-22 градуса в Източна.

В петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, с южна компонента; в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва; там ще бъде мъгливо или с ниска облачност.

Източник: НИМХ    
