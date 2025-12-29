Снежна скулптура на крал се превърна в сензация в Ню Йорк

Любопитно

29 декември 2025
М асивна скулптура от сняг, изваяна на тротоар в Бруклин, привлече хиляди любопитни погледи. Внушителният „Снежен крал“ стана хит в социалните мрежи и се превърна в туристическа атракция, предаде New York Post.

В неделя, 28 декември, безброй минувачи се спряха, за да разгледат и снимат скулптурата пред Петдесятната църква „Домът на Господ“ на Авеню Атлантик.

„Много е креативно, прилича на Посейдон“, сподели Готие Итороц, турист от Париж. „Не знам колко време отнема да се направи това, но е невероятна работа.“

Трима местни жители също спряха, за да снимат творбата. „Прилича на Аквамен“, каза 25-годишната Клоувър Лий.

„Видях снимката в Instagram и си помислих: „Не може да бъде!“, разказа друг минувач, който специално се отклонил от обичайната си неделна разходка, за да види топящия се крал.

Автор на скулптурата е беларуският артист Хенрик Лойка, който я е създал само за три часа. Чрез преводач той обясни, че творбата изобразява литовския крал Миндаугас. „Той смяташе, че короната ще изглежда наистина добре на фона на Ню Йорк“, разказа преводачката му.

Историята на 63-годишния Лойка обаче е много по-дълбока. Преди да пристигне в САЩ през 2021 г., той е бил учител по изкуства в Беларус и е прекарал 20 дни в затвор заради изказвания срещу президента Александър Лукашенко.

Изкуството му е начин да се бори за запазването на беларуската идентичност. „Има огромен проблем в Беларус: хората забравят корените си, защото губим езика си“, сподели той, като обясни, че създава творби, напомнящи за беларуската история, в противовес на доминиращите руски език и култура.

снежна скулптура Бруклин Ню Йорк Снежен крал Хенрик Лойка беларуски художник туристическа атракция политически дисидент беларуска идентичност крал Миндаугас
