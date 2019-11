Ледена скулптура замени Борис Джонсън в телевизионен дебат

У правляващата консервативна партия на Великобритания подаде официална жалба срещу решението на Канал 4 да постави ледена скулптура на мястото на Борис Джонсън, след като британският премиер отказа да участва в изборния дебат за изменението на климата, съобщи Фокус.

В дебата на партийните лидери отказаха да участват както Борис Джонсън, така и лидерът на партия "Брекзит" - Найджъл Фараж. На тяхно място зрителите можеха да видят две топящи се ледени скулптури, изобразяващи Земята.

Бившият министър на околната среда Майкъл Гоув поиска да се влкючи в телевизионния дебат вместо Джонсън, но не беше допуснт, защото не е партиен лидер.

Скандал: Борис Джонсън прикрива опасност от Русия

Според Консервативната партия поставянето на ледена скулптура е "значително нарушение" на Закона на телевизионното предаване. Партията определи хода на телевизията като "провокатичен номер", който е "част от по-голяма картина на пристрастия на Канал 4 през последните години“.

#BorisJohnson refused to debate #ClimateCrisis with other UK party leaders. So C4N replaced him... with an ice sculpture! #GE2019 pic.twitter.com/eNY51xXU0f