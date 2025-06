Изчезнала скулптура на Роден, смятана за фалшификат, е продадена за почти $1 млн.

С кулптура на френския майстор Огюст Роден, изчезнала от публичното пространство за почти 120 години и дълго смятана за копие, беше продадена за 984 000 долара на търг във Франция. Произведението, озаглавено Le Désespoir („Отчаяние“), представлява женска фигура, седнала на скала, прегърнала коляното си до гърдите — поза, изпълнена с вътрешна напрегнатост и замисленост, характерна за стила на Роден, предаде CNN.

Скулптурата е с размери едва 28,5 см x 15 см x 25 см и първоначално е моделирана през 1890 г. като част от монументалния проект на Роден The Gates of Hell („Вратите на Ада“), включващ над 200 фигури и композиции. Самата мраморна версия е изваяна през 1892–93 г., когато Роден отделя изключително внимание на ограничен брой творби, работейки лично върху финалните етапи след началната обработка от своите асистенти.

A forgotten masterpiece by Rodin resurfaced after over a century in a private collection. Le Désespoir, an extremely rare marble sculpture c. 1892-93, illustrates the sculptor's boldness in his quest for raw emotion.

Learn more: https://t.co/plXfpTcFPS

Find it with @RouillacSas pic.twitter.com/Qm5p34BmBo