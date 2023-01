Още една мистерия от покушението над Кенеди – коя е Лейди Бабушка?

П оследният полет на президентския джет с Джон Ф. Кенеди и съпругата му Жаклин на борда се приземява за последен път в Далас, щата Тексас на 22 ноември 1963 г. Малко след кацането президентската лимузина, модел Lincoln Continental, със семейство Кенеди, губернатора на Тексас - Джон Конъли и неговата съпруга се отправя към центъра на града, поздравявайки насъбралите се тълпи от хора. В 12:30 настъпва пълен хаос, след като от непозната посока са произведени три точни изстрела в тялото на президента. Джей Еф Кей е застрелян от снайперист и умира 30 минути по-късно.

За тези, които търсят отговори на заплетени случаи, разбиват теории на конспирациите и поставят под съмнение официални сведения – ето още една мистерия от покушението на Кенеди – загадката Лейди Бабушка.

Коя е Лейди Бабушка?

Веднага след започване на разследването за убийството на президента, полицията издирва както свидетели, които да дадат показания, така и важни улики от камери и фотоапарати, които евентуално да са уловили важен момент или детайл от трагедията. В паниката едва ли някой е видял какво точно се е случило, а камерите най-вероятно са били насочени към президентския антураж. Въпреки това полицията събра всички кадри от покушението, надявайки се да попадне на важна улика.

Lady Babushka : la mystérieuse femme qui aurait photographié l'assassinat de Kennedy; 55 ans plus tard, son identité n'a encore jamais été révélée et reste une énigme pic.twitter.com/XTVIi9flZh

Сред тълпите от хора, които инстинктивно падат на земята или бягат, за да спасят живота си от последващи изстрели, разследващите забелязват странна фигура. Мистериозна жена с розов шал на главата, тъмни очила и кафяво палто, намираща се на стратегически близко до атентата място (на тревата между улиците Elm и Main), която може да се окаже ключов свидетел за разкриване на убийството. Нейната самоличност обаче е неразгадана и до днес.

Забрадената с кърпа на главата жена веднага грабва вниманието на спецслужбите, които се мобилизират да я открият, но следа от жената, която журналистите ще нарекат по-късно Лейди Бабушка (The Babushka Lady) - няма. Тя, както и нейното поведение, са пълна мистерия и с годините се будят десетки конспиративни теории. Смята се, че освен свидетел на случилото се, Лейди Бабушка може да е заснела момента на покушението на 35-ия президент на САЩ. Нищо обаче не е сигурно.

Поведението ѝ буди множество недоверие. От анализите на кадрите от Далас не става ясно защо издирваната продължава да снима (ако изобщо снима с камера или фотоапарат) след момента на стрелбата срещу Кенеди. Мистериозната жена се намира на важно място в парк Dealey Plaza и ако наистина е снимала, както се предполага, то на апарата ѝ със сигурност има нещо много ценно.

Според анализатори тя не дава знаци на паника или тревожност, с което буди още по-голямо подозрение. Когато всички останали са седнали на земята, тя изглежда е запазила хладнокръвие, нетипично за една обикновена жена. Сякаш без да бърза особено се слива с тълпата и изчезва.

Не вярват, че са я открили

През годините няколко души претендират да са Лейди Бабушка, но техните твърдения са категорично отхвърлени поради липса на здрави доказателства. Една от претендентките се появява седем години след убийството на Кенеди и нейното име е Бевърли Оливър. Тя твърди, че е заснела цялото убийство с камера Super 8 film Yashica, но не разполагала със записите, тъй като при нея дошли мъже, които се представили за агенти на ФБР и конфискували лентите без да ѝ ги върнат. Тя самата не посмяла да потърси ценното си притежание, защото към онова време се притеснявала, че могат да я задържат за притежание и употреба на марихуана.

Историята ѝ още тогава звучи неправдоподобно и според някои източници е „яхната“ от местни медии и режисьори на документални филми, които доста я доукрасяват. Освен всичко, тя твърди, че познава лично Джак Руби, собственикът на местен бар, който убива в ареста основният заподозрян за атентата срещу Джон Кенеди - Лий Харви Осуалд.

Противниците на нейната история веднага я разкритикуват по две причини. Едната е, че въпросната камера Super 8 film Yashica започва да се произвежда чак след 1969 г. Други скептици изтъкват факта, че предвид нейната възраст и телосложение през 1963 г. Бевърли е 17-годишна слаба и висока девойка, което няма нищо общо с визията на издирваната от снимките зряла и по-ниска на ръст жена.

През 1994 г. Оливър издава книга, която обаче е възприета по-скоро като добре скалъпена история за печелене на популярност и така и не се носи големи приходи.

Агент на КГБ и други теории на конспирацията

След несполучливата за много версия на Бевърли Оливър любителите на конспиративните теории допускат, че Бабушка всъщност е мъж, съдейки по телосложението и разкрачената поза. През 63-та година Студената война е в своя пик и евентуална съветска следа по случая не може и не бива да бъде пропусната. Така мнозина допускат, че този мъж е руски шпионин, агент на съветското КГБ, който държи не камера, а пистолет или бинокъл. Според други теории тя е таен агент на американските служби, пратеник на кубинската мафия и т.н. Но, кой знае?

Lee Harvey Oswald was a CIA agent & was involved in a CIA operation 3 months prior to JFK assassination. pic.twitter.com/xeb4Vs5mfQ