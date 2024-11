Нова трилогия от "Междузвездни войни" е поръчана на известен режисьор

К иностудиите „Лукасфилм“ и „Дисни“ са наели един от бащите на франчайза „Х-Мен“ - Саймън Кинберг, да напише сценария и да продуцира нова трилогия от сагата „Междузвездни войни“, съобщава Ройтерс.

Кинберг ще напише и продуцира филмите заедно с президента на „Лукасфилм“ Катлийн Кенеди, според публикации в „Дедлайн“ и „Върайъти“.

