Супермоделът Джорджина Купър почина на 46 години

Б ританският супермодел Джорджина Купър - икона на "Cool Britannia" и приятелка на Кейт Мос - почина на 46-годишна възраст на остров Кос само месеци след като се омъжи, разкри днес MailOnline.

Supermodel Georgina Cooper dead aged 46: Shocked fashion world mourns one of the faces of 90s 'Cool Britannia' and friend of Kate Moss after her death on Greek island of Kos https://t.co/UGoClZ0fzg pic.twitter.com/6sCFfkSIUz