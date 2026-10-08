След преместването: Меган Маркъл излезе на обяд в Лондон с нобеловата лауреатка Малала

М еган Маркъл бе видяна за първи път в Лондон откакто със принц Хари и децата им - принц Арчи и принцеса Лилибет - се преместиха обратно в Обединеното кралство на 26 август, съобщи People.

45-годишната херцогиня на Съсекс бе заснета на обяд с 29-годишната пакистанска активистка и лауреат на Нобелова награда за мир Малала Юсафзаи на 7 октомври. Снимка, публикувана в социалната мрежа X, ги показва да вечерят заедно в известния хотел Claridge’s в лондонския квартал Мейфеър.

Двете имат обща история - през октомври 2020 г. Меган и принц Хари се включиха във виртуален разговор с Малала по случай Международния ден на момичето, където дискутираха значението на достъпа до образование за младите момичета.

„С Меган сме на едно мнение: и двете вярваме, че когато момичетата имат достъп до образование, печелят всички“, сподели тогава Малала.

Meghan Markle Spotted Dining with Malala Yousafzai in First London Outing Since Moving Back to Britain https://t.co/LUlu49dG8A — People (@people) October 8, 2026

Плавно завръщане на британска земя

Това е първата обществена изява на Меган в самия Лондон, но не и първата ѝ поява в страната през последните седмици.

На 21 септември херцогинята бе забелязана в компанията на близките си приятелки Елън Дедженоръс и Порша де Роси в традиционния пъб The Three Horseshoes от XVIII век в Оксфордшър.

Няколко дни по-късно, на 2 октомври, Меган и 42-годишният принц Хари бяха заснети хванати за ръка пред друг близък пъб в Котсуолдс.

„Те бяха сами и към тях се отнасяха абсолютно така, както към всеки друг клиент“, разкрива източник пред People, добавяйки, че местните жители са ги посрещнали много топло.

Семейството на Съсекс се е върнало във Великобритания за продължителен период от време, въпреки че продължава да пази и имението си в Монтесито, Калифорния.

„Стъпка по стъпка те искат отново да бъдат в Обединеното кралство. Искат да прекарват повече време тук и да дадат възможност на децата си да израснат на британска земя“, разкрива близък до принц Хари.