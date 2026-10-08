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След преместването: Меган Маркъл излезе на обяд в Лондон с нобеловата лауреатка Малала

Херцогинята на Съсекс бе засечена на обяд с нобеловия лауреат Малала Юсафзаи в луксозния хотел Claridge’s в столицата

8 октомври 2026, 15:16
След преместването: Меган Маркъл излезе на обяд в Лондон с нобеловата лауреатка Малала
Източник: gettyimages

М еган Маркъл бе видяна за първи път в Лондон откакто със принц Хари и децата им - принц Арчи и принцеса Лилибет - се преместиха обратно в Обединеното кралство на 26 август, съобщи People.

45-годишната херцогиня на Съсекс бе заснета на обяд с 29-годишната пакистанска активистка и лауреат на Нобелова награда за мир Малала Юсафзаи на 7 октомври. Снимка, публикувана в социалната мрежа X, ги показва да вечерят заедно в известния хотел Claridge’s в лондонския квартал Мейфеър.

Двете имат обща история - през октомври 2020 г. Меган и принц Хари се включиха във виртуален разговор с Малала по случай Международния ден на момичето, където дискутираха значението на достъпа до образование за младите момичета.

„С Меган сме на едно мнение: и двете вярваме, че когато момичетата имат достъп до образование, печелят всички“, сподели тогава Малала.

Плавно завръщане на британска земя

Това е първата обществена изява на Меган в самия Лондон, но не и първата ѝ поява в страната през последните седмици.

На 21 септември херцогинята бе забелязана в компанията на близките си приятелки Елън Дедженоръс и Порша де Роси в традиционния пъб The Three Horseshoes от XVIII век в Оксфордшър.

Няколко дни по-късно, на 2 октомври, Меган и 42-годишният принц Хари бяха заснети хванати за ръка пред друг близък пъб в Котсуолдс.

„Те бяха сами и към тях се отнасяха абсолютно така, както към всеки друг клиент“, разкрива източник пред People, добавяйки, че местните жители са ги посрещнали много топло.

Семейството на Съсекс се е върнало във Великобритания за продължителен период от време, въпреки че продължава да пази и имението си в Монтесито, Калифорния.

„Стъпка по стъпка те искат отново да бъдат в Обединеното кралство. Искат да прекарват повече време тук и да дадат възможност на децата си да израснат на британска земя“, разкрива близък до принц Хари. 

 

Източник: People    
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