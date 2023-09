"50-те години са новите 30": Тайра Банкс няма притеснения от възрастта си

С наближаването на 50-ия си рожден ден през декември Тайра Банкс не само прегръща важната година, но и се впуска в нея.

"Гледам се в огледалото и не се чувствам на 50", казва 49-годишната Банкс, която участва в най-новата кампания ICONS на дизайнерката Karen Millen. "Мисля, че 50-те са новите 30 години."

Тя продължава: "Когато се погледна в огледалото, не го виждам. Не съм си правила anti age пластични операции. Не съм против това. Просто все още не съм си ги правила. Може би ще имам нужда от нещо малко - все пак съм на 50, въпреки че не съм още. Но съм сигурна по този въпрос."

Моделът, превърнала се в предприемач, дори е започнала да използва 50-те години в своя полза.

"Продължавам да казвам, че съм на 50, въпреки че не съм, като извинение. Когато ме питат, казвам: "Няма да правя това - на 50 съм", шегува се тя. "Или: "Ще ви кажа само това, което мисля, защото съм на 50".

Що се отнася до плановете ѝ за рождения ден, Банкс предпочита да прекара време със семейството си, отколкото да прави големи купони.

"Мъжът ми искаше да организира този голям 50-годишен рожден ден за мен и аз някак си разбрах за това", казва Банкс, за която се съобщава, че се среща с бизнесмена Луис Белангер-Мартин. "Уведомих го, че нямам никакво желание да го правя. Просто искам да отида в Дисниленд със семейството."

