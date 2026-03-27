Неочакван момент: Кралица Камила „се бори“ за вниманието на Чарлз III (ВИДЕО)

К ралица Камила попадна в центъра на любопитен момент, след като камера улови многократните ѝ опити да привлече вниманието на крал Чарлз по време на скорошен кралски ангажимент, пише PEOPLE.

Забавната ситуация се разигра на 24 март, когато 77-годишният монарх и 78-годишната му съпруга посетиха проекта „Еден“ (Eden Project). Поводът за визитата им в Корнуол бе отбелязването на 25-годишнината на екологичната благотворителна организация.

Видеото, споделено в Instagram профила на списание Hello!, показва как крал Чарлз е погълнат от разговор с група хора по време на събитието „Голям обяд“ (Big Lunch). В това време съпругата му се опитва да го прекъсне, за да му покаже нещо. Кралица Камила започва с леко потупване по лявото му рамо, но кралят не реагира. Тя прави втори опит, като го докосва по дясната ръка, но отново без успех.

Накрая кралицата предприе по-решителна стъпка – тя буквално дръпна съпруга си за ръката, за да го извърти към себе си, сочейки му детайлна торта, изложена на масата зад тях. Спонтанната сцена предложи интимен поглед към динамиката на кралската двойка в съвсем човешки и непринуден момент.

Крал Чарлз и кралица Камила сключиха брак през 2005 г. – повече от 35 години след първата си среща – и през април ще празнуват 21-вата си годишнина от сватбата.

След забавната ситуация кралската двойка имаше честта да разреже пищното сладкарско изкушение, дело на корнуолския майстор Ники Лоу. Тортата изобразяваше празнична сцена от „Големия обяд“, подобна на тази, на която присъстваха самите те. По протокол те разрязаха тортата с меч, зает от полковник сър Едуард Болито, лорд-лейтенант на Корнуол, съобщи Би Би Си. Двамата обаче срещнаха неочаквано затруднение при разрязването на кулинарното творение.

След разходката из проекта „Еден“, Кралят и Кралицата се срещнаха с доброволци и поддръжници на инициативата. В момента организаторите подготвят предстоящите събития „Голям обяд“ и „Голямата помощ“ (The Big Help Out), планирани за юни.

„Големият обяд“ е основан от проекта „Еден“ през 2009 г. като ежегодно събиране на съседи в Обединеното кралство, целящо да насърчи общността и приятелството. „Голямата помощ“ дебютира през 2023 г. с цел да мотивира хората да опитат доброволчество чрез лесни и достъпни възможности. И двете програми бяха част от официалния график за коронацията на Чарлз и Камила през май 2023 г. В неделята след официалната церемония на 6 май в цялата страна се проведоха „Големи коронационни обяди“ и събития за доброволчество в знак на почит към обществената служба на краля.