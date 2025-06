Скелети на 6000 години с уникална ДНК бяха открити в Колумбия

У чени, които изследват древни човешки останки, открити в Колумбия, са установили, че хората, които са изследвали, нямат известни предци или съвременни потомци, пише CNN.

В проучване, публикувано на 30 май в списание Science Advances, екип от изследователи съобщава за генетичните данни на 21 лица, чиито скелетни останки са открити в Алтиплано Богота в Централна Колумбия, някои от които са живели преди 6 000 години, и които са принадлежали към неизвестно досега население.

Предишни изследвания доказаха съществуването на две линии - северна индианска и южна индианска, които се развили, след като хората за първи път пристигнали на континента по леден мост от Сибир и започнали да се придвижват на юг.

Последните се разделят на поне три подлинии, чието движение е проследено в Южна Америка, но учените все още не са установили кога първите хора биха се придвижили от Централна към Южна Америка.

Проучването помага да се картографират движенията на първите заселници, които биха били номадски ловци-събирачи, каза в сряда пред CNN авторът на изследването Андреа Касас Варгас, изследовател в Националния университет на Колумбия, но също така установява, че те имат уникална ДНК.

