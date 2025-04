Учени: Следи от ухапвания по римски скелет доказват, че гладиатори са се били с лъвове

И зображения на гладиатори, разкъсвани от лъвове, са запечатани върху мозайки и керамика, но това е първият път, когато се откриват скелетни доказателства за такива битки.

Следи от ухапвания върху скелет от римската епоха, открит в Йорк, представляват първото физическо доказателство, че гладиатори са се сражавали с животни, съобщиха експерти, цитирани от Sky News .

Отпечатъци от зъби на голяма котка са открити върху таза на мъж, погребан в гробище, за което се предполага, че съдържа останките на гладиатори.

Изображения на гладиатори, нападани от лъвове, са известни от мозайки, но това е първото откритие на скелетни доказателства за подобни схватки.

Учените обясняват, че по костите има ясно различими поражения, които са идентифицирани като причинени от голяма котка – вероятно лъв – чрез сравнение със съвременни зоологични образци от зъбни следи.

Смята се, че мъжът е бил на възраст между 26 и 36 години по време на смъртта си и е живял през III век сл. Хр., когато Йорк е бил известен като Еборакум – град и военна база в римската провинция Британия.

Bites on gladiator bones prove combat with lion



The remains were discovered during a 2004 dig at Driffield Terrace, in York, a site now thought to be the world's only well-preserved Roman gladiator cemeteryhttps://t.co/LWc16sHbMT pic.twitter.com/44rpNDnVWf — andy brook (@northlancing) April 23, 2025

Професор Беки Гоуланд от катедрата по археология на Университета в Дърам заяви:

„Това е вълнуващ нов анализ и първото пряко доказателство за зрелища с животни и хора в римска Британия и отвъд. То поставя и важни въпроси относно значението и транспортирането на екзотични животни из Римската империя.“

Изследователите искат да установят как лъвове са били доведени до Британия и какъв е бил животът на гладиаторите по границите на империята.

Scientists just found lion bite marks on a Roman-era skeleton in Britain — the first physical proof of gladiator-style animal combat in the UK.



The victim was decapitated, then scavenged by a lion. For the Romans, even the edge of the empire wasn’t too far for blood and… pic.twitter.com/G0Sy68FvRX — Culture Cut 247 (@culturecut247) April 23, 2025

„Първо пряко, физическо доказателство“

Проучването, публикувано в списание PLOS One, е ръководено от професор Тим Томпсън – антрополог и заместник-ректор по студентски въпроси и обучение в Университета Мейнут, Ирландия.

Archaeologists in York, England have uncovered the first physical proof of Roman gladiators fighting lions, confirming ancient tales of deadly combat between man and beast. These spectacles were real, and a reflection of the bloodthirsty and psychopathic nature of ancient Roman… pic.twitter.com/YoVj2Xq4KF — Ancient Origins (@ancientorigins) April 23, 2025

Той коментира:

„Дълги години нашето разбиране за римските гладиаторски боеве и зрелищата с животни се основаваше предимно на исторически текстове и художествени изображения. Това откритие предоставя първото пряко, физическо доказателство, че такива събития са се случвали през този период, като променя представите ни за културата на развлеченията в Римската империя в този регион.“

