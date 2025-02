Скарлет Йохансон осъди злоупотребата с AI, след като образът ѝ се появи във видео срещу Кание Уест

С карлет Йохансон заведе дело за неправомерно използване на изкуствен интелект, след като нейното лице и образ бяха включени в разпространено в интернет видео, в което известни личности осъждат антисемитските изказвания на Кание Уест.

Видеото, генерирано чрез AI, представя редица знаменитости, сред които Скарлет Йохансон, Бен Стилър, Мила Кунис и Стивън Спилбърг. Всички те са изобразени, облечени в бели тениски и държащи в ръцете си звезда на Давид. В кадъра се вижда и среден пръст, насочен над името на Кание Уест, което допълнително подчертава осъдителното послание на видеото.

Видеото завършва с генериран чрез изкуствен интелект образ на Адам Сандлър, който вдига средния си пръст към камерата, докато на екрана се появяват думите: „Достатъчно е. Присъединете се към битката за прекратяване на антисемитизма.“

След разпространението на този клип, Скарлет Йохансон публикува официално изявление, в което осъжда „злоупотребата с изкуствен интелект“. Тя подчертава категоричното си несъгласие с антисемитизма и речта на омразата:

„Аз съм еврейка, която няма толерантност към антисемитизма или речта на омразата от всякакъв вид.“

Но Йохансон също така изразява загрижеността си, че AI представлява много по-голяма заплаха от всеки отделен човек, който разпространява подобни идеи:

„Потенциалът за реч на омразата, умножен от AI, е много по-голяма заплаха от всеки отделен човек, който поема отговорност за това.“

