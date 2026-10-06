Сканиране зад стените на гробницата на Тутанкамон загатва за най-голямото откритие на века

П овече от век след като Хауард Картър за първи път зърва „блясъка на златото“ в гробницата на Тутанкамон през 1922 г., една от най-големите мистерии на Древен Египет може да е напът да бъде разбулена. Ново геофизично изследване поднови хипотезата, че зад изрисуваните стени на гробницата KV62 се крият неизвестни досега тайни помещения, в които може да почива легендарната царица Нефертити.

Въпреки че предишни сканирания даваха противоречиви резултати, най-новите измервания отново разпалиха надеждите на археолозите за откритието на века.

Аномалии зад стените: Какво разкрива науката?

Екип от изследователи, воден от бившия египетски министър на антиките Мамдух ел-Дамати, е използвал комбинация от радар с дълбоко проникване (GPR) и микрогравиметрия - изключително прецизна техника, която измерва микроскопични разлика в плътността на скалите.

Резултатите са впечатляващи:

Кухини в скалата: Сканирането е засякло подземни структури и ниши с ниска плътност, които се разпростират на 25–30 метра северно от познатата гробница.

Път, затрупан с камъни: Данните показват възможен коридор с ширина около 2 метра, който вероятно е бил запълнен със чакъл и камъни още в античността.

„Аномалия 7“: Екипът е открил правоъгълна зона (наречена „Аномалия 7“), която според инженерите може да представлява запечатана подземна камера, съдържаща плътни предмети.

Защо гробницата на Тутанкамон е толкова необичайна?

Хипотезата за скритите помещения не е нова. През 2015 г. британският египтолог Никълъс Рийвс забеляза фини микропукнатини по мазилката в погребалната камера на Тутанкамон и предположи, че тя всъщност е само преддверие към много по-голям комплекс.

Архитектурата на KV62 винаги е буди въпроси:

Необичайно малка: Гробницата е твърде скромна за фараон от такъв ранг.

Гробницата е твърде скромна за фараон от такъв ранг. Форма за царица: Завоят наляво при влизане в гробницата е типичен за погребенията на царици, а не на фараони.

Теорията на Рийвс гласи, че когато 19-годишният Тутанкамон умира неочаквано, строителите спешно са преустроили предната част на вече съществуваща царска гробница - тази на Нефертити. Монументалното погребение на царицата (която вероятно е управлявала и като самостоятелен фараон под името Нефернеферуатен) е било запечатано зад фалшива стена, за да се направи място за младия крал.

Сдържаност и следващи стъпки

Въпреки вълнението, учените призовават към предпазливост. В миналото вече имаше фалшиви Alarm-и - през 2018 г. италиански екип обяви, че няма никакви доказателства за скрити стаи. Новите изследователи обаче твърдят, че предишните проучвания са търсили празни зали, докато аномалиите всъщност са скрити зад плътно запълнени с отломки коридори.

За да се разбере истината, екипът е предложил пробиване на малки микросонди с диаметър едва 7-8 сантиметра през скалата от повърхността, през които да се спуснат 360-градусови микрокамери.

Ако Върховният съвет по антиките на Египет даде своето одобрение, проучвателните дейности могат да започнат съвсем скоро.