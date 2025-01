Щурите теории за Довеланд: Градът, който не съществуваше

В сърцето на Уисконсин някога имало малко градче, наречено Довеланд. Но тогава се случило нещо странно. Довеланд изчезва през 90-те години на миналия век. Точно така, цял град със сгради и жители изчезнал във въздуха и не оставил нищо след себе си.

Това със сигурност е безсмислено, нали? Но ето истинската история на Довеланд, изчезналия град.

Довеланд, Уисконсин

В повечето градове се съхраняват данни за длъжностни лица, документи за собственост и дори за лицата, които се раждат и умират в града. Освен това всички щати в САЩ имат официални щатски архиви, които са пълни с документи, описващи историята на всеки град в щата, данни от преброявания и т.н. Записват се дори странни неща, като например първият знак „Стоп“ в града, който прабабата на някого е откраднала на шега, и други подобни неща.

Като се има предвид това, намирането на документи, свързани с Довеланд, Уисконсин, би трябвало да е лесно. Получаването на информация от архива е лесно и има много неща, до които можете да получите достъп, без да се налага да подавате искане по Закона за свобода на информацията (FOIA).

Това, което прави Довеланд толкова очарователен, е, че няма данни за град с такова име, градът не е преименуван или променян, няма карта на щата, която да включва координатите на град, наречен Довеланд, Уисконсин. Въпреки това хората твърдят, че помнят града, че са имали приятели или роднини, които са живели там, че са го посещавали, а няколко души имат сувенири, които доказват, че са били в Довеланд.

Как е възможно цял един град и неговите жители внезапно да изчезнат?

Теории

И така, имаме град, който хората помнят, но който очевидно никога не е съществувал. Предложени са няколко теории, които биха могли да обяснят изчезването на цял град. Първата теория е, че Довеланд е бил разрушен от земетресение, което може да е предизвикало огромна дупка, която е погълнала града.

Някой би забелязал това, нали? Втората теория е, че Довеланд е бил разрушен от язовир. В щата Уисконсин са построени над 900 язовира, като през годините много от тях са били премахнати или изоставени.

В миналото Уисконсин е имал случаи на скъсване на язовири, което е довело до мащабни наводнения и разрушаване или почти разрушаване на градове. Наводнението ли е отнесло Довеланд?

Трета теория за причините, поради които Довеланд привидно е изчезнал, е, че Довеланд може да е бил унищожен от „военен научен експеримент, който се е объркал ужасно“. Това със сигурност звучи зловещо, но най-вероятно е спекулация на онези, които смятат, че „правилото за хладнокръвието“ важи за реалния свят.

Четвъртата теория е подобна на третата; може би Довеланд е бил военен град, който е престанал да съществува след края на операцията или войната. Такива временни градове са известни, но в спомените на онези, които са си спомняли за Довеланд, няма потвърждаващи доказателства, които да предполагат това.

Петата теория е, че всички жители на Довеланд са се изселили, защото икономиката се е провалила. Това би било по-логично и наистина такива градове-призраци съществуват из целите Съединени щати. Но това би означавало, че останките от Довеланд все още съществуват, а това изглежда не е така.

