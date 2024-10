Който влезе, не може да го напуснe: "Град на мъртвите" в Русия

Н а ръба на Кавказките планини, скрито от човешки поглед, лежи загадъчен некропол, който носи името “Градът на мъртвите”. Това не е просто място за покой, а портал към забравена епоха, където историите на повече от 10 000 души са заключени в камък и тишина.

Местните жители на отдалеченото руско село Даргавс споделят легендата, че всеки, който осмели да влезе в Града на мъртвите, никога няма да излезе.

Just outside the village of Dargavs in southern Russia, lies an ancient necropolis known as ‘City of Dead’.



These vaulted-roof huts are crypts. This 16th century, graveyard holds remains of about 10,000 people, many of whom were buried with their clothes and belongings. pic.twitter.com/PlouNHQoP7