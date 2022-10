"Ще загубиш ако продължаваш да си толкова мил": Агресивният подход на Тръмп

Б лейк Мастърс вярва, че Доналд Тръмп щеше да е "в Белия дом и днес", ако изборите през 2020 г. бяха честни, както той заяви по-рано този месец на сцената на дебата срещу демократа Марк Кели в надпреварата за Сената на Аризона, пишат от Vanity Fair.

Но очевидно този коментар не е бил достатъчен, за да задоволи апетита на Тръмп към отричането честността на изборите; той искаше да види избрания от него кандидат да засили необоснованата теза, че последните избори са били изфабрикувани.

"Чух, че сте се справили чудесно на дебата, но отзвукът не е толкова добър. Получихте голяма подкрепа. Трябва да останете с тези хора", казва Тръмп на Мастърс по време на телефонен разговор след дебата, заснет за новоизлезлия документален филм на Fox News за Мастърс.

След това Тръмп оказва натиск върху Мастърс да бъде по-агресивен, например колкото Кари Лейк, републиканецът, който се кандидатира за следващ губернатор на Аризона и който превърна твърдото отричане на изборите в основен въпрос на кампанията си. "Вижте Кари. Кари печели с много малко пари.

