Тръмп: Вярвам в двата пола, има само мъже и жени

П рез уикенда Доналд Тръмп се обърна към младите хора на митинг във Флорида и каза за ЛГБТ общността: "Тази общност се е вкопчила в лявата джендър идеология и токсичната расова теория", съобщи Fox News. Ние вярваме в два пола. Има само мъже и жени."

Тръмп обяви, че ще се кандидатира за президент през 2024 г.

misgendering trans people and goading people into booing them is now a staple of Trump's speeches pic.twitter.com/sAFASEYtVg