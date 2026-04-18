Щастие след развода: Натали Портман очаква трето дете на 44 години

Н атали Портман е бременна! Две години след тежкия развод с Бенджамин Милпие, актрисата се готви да посрещне третото си дете, споделяйки щастливата новина със света. Портман, която има 14-годишен син Алеф и 9-годишна дъщеря Амалия от брака си с Милпие, очаква първия си общ наследник от музиканта и продуцент Танги Дестабъл, известен със сценичния си псевдоним Тепр (Tepr).

Двойката потвърди връзката си преди година, след като бяха заснети на разходка, демонстрирайки видима близост. Новината за новата любов на актрисата дойде малко след окончателната ѝ раздяла с Милпие, с когото бяха женени в продължение на 11 години.

Natalie Portman just dropped a big baby bomb -- she's expecting her third child! 🍼 https://t.co/laKbs4Bq0e pic.twitter.com/UL5OipIiWw — TMZ (@TMZ) April 17, 2026

Въпреки че тя и Дестабъл все още не са се появявали заедно на червения килим, двойката избра да разкрие бременността в ексклузивно интервю за Harper's Bazaar. „Танги и аз сме много развълнувани“, сподели тя. „Просто съм изключително благодарна. Знам, че това е огромна привилегия и истинско чудо.“ Към материала бяха публикувани и кадри, на които тя позира с вече наедряло коремче.

Бъдещото дете на Портман и Дестабъл ще се присъедини към голямо семейство, тъй като музикантът вече има двама синове – Етиен и Вадим, от връзката си с актрисата Луиз Бургоан.

Подробности за семейния живот на Портман

Въпреки че 45-годишният Дестабъл предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите, той е утвърдено име в музикалната индустрия с три самостоятелни албума в техно и денс жанра. Продуцентът е сътрудничил и с някои от най-големите световни диджеи, сред които и Дейвид Гета.

Очаква се Портман и Дестабъл да посрещнат бебето си във Франция, където е техният дом. Актрисата живее в Париж от 2014 г., като не крие, че предпочита дискретния начин на живот, с който е известна френската столица. „Тук са много добри в защитата на личното пространство“, сподели тя в интервю за Net-a-Porter. „Мисля, че най-големият комплимент тук е да кажат за някого: „тя е много дискретна“.“

Natalie Portman, 44, announces she is pregnant with her third child with partner Tanguy Destable adding it is a 'miracle' https://t.co/GKyktgw46I — Daily Mail (@DailyMail) April 17, 2026

Портман не пести хвалбите си и за неповторимата културна атмосфера на Париж: „Винаги има някоя невероятна изложба, концерт, вечеря или гостуващи писатели – постоянно се случва нещо завладяващо и стимулиращо. А честите ваканции са толкова натоварени!“

В разговор с Джена Ортега за списание Interview, Натали разкри, че цени неприкосновеността на личния си живот най-вече заради децата си и спецификата на своята професия. „В реалния живот не съм особено затворен човек – бих ви разказала всичко. Но в публичното пространство още в началото разбрах, че ако ясно заявиш колко държиш на личното си пространство, хората ще го уважават много повече“, обясни тя. „Поставих граница и реших: „Няма да правя фотосесии с децата си.“