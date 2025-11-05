Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Н еочакваната вечеря за рождения ден на Шон „Диди“ Комбс в затвора включваше зелен фасул — рапърът навърши 56 години зад решетките, където излежава 50-месечна присъда за сексуални престъпления и транспортиране с цел проституция, съобщава PEOPLE.

Комбс отбеляза рождения си ден във Федералното поправително заведение "Форт Дикс", където бе преместен на 30 октомври. Във вторник, 4 ноември, той – заедно с останалите затворници – получи обичайното си дневно меню, включващо закуска, обяд и вечеря, според графика на затворническата кухня.

Закуската, сервирана около 6:30 ч. сутринта, включвала плод, избор между мъфин с овесени трици или пълнозърнест хляб и две пакетчета сладко. Към тях добавки от обезмаслено мляко, маргарин и подсладител.

Обядът, поднасян между 11:00 и 12:00 ч., предлагал избор между пилешко с пармезан и бургер от нахут, гарнирани с паста с маринара сос и спанак. Затворниците можеха да изберат чеснов или пълнозърнест хляб, както и между плод или десерт. Менюто включвало и напитка.

Вечерята, сервирана около 16:30 ч., включвала избор между пица със сирене или боб, придружени от италианска паста салата, зелен фасул и градинска салата. На разположение имало и различни дресинги и напитки.

В затворническата лавка на "Форт Дикс" Комбс имал възможност да си купи и нещо сладко. Сред артикулите в каталога били чийзкейк за 1,07 долара, кифлички с мед за 1,30 долара, поп-тартове за 2,85 долара, както и разнообразие от бисквитки на цени между 1,95 и 2,60 долара.

Любимият му продукт – ябълково пюре, което според адвоката и един свидетел Комбс често добавял към чийзбургерите си – обаче не фигурирал в списъка на лавката.

Поправителният център "Форт Дикс", разположен във военна база на около 65 километра от Филаделфия, стана новият „дом“ на Комбс, след като адвокатите му се оплакаха от условията в Столичния център за задържане (MDC) в Бруклин. Те поискаха преместването му във Форт Дикс и заради наличието на програми за рехабилитация на зависими.

Опозореният музикален магнат беше задържан в MDC от ареста си през септември 2024 г. През октомври той бе осъден на 50 месеца затвор от федералния съдия Арун Субраманиан, след като бе признат за виновен през юли.

Според сайта на Бюрото по затворите датата на освобождаване на Комбс е определена за 8 май 2028 г., което предполага възможност за по-ранно излизане при добро поведение. Адвокатът му Александра Шапиро подаде на 20 октомври двустранична жалба за обжалване на присъдата. На 3 ноември съдия Бет Робинсън от Окръжния съд на САЩ прие ускореното разглеждане. Устните пледоарии са насрочени за април 2026 г.