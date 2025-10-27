Любопитно

Шокиращо видео: Военен самолет едва не удари Tesla на магистрала

Военният самолет OA-1K Skyraider II с турбовитлов двигател на Националната гвардия на Оклахома бил на тренировъчна мисия от базата Will Rogers Air National Guard Base в четвъртък, когато екипажът усетил повреда в двигателя

27 октомври 2025, 14:55
Шокиращо видео: Военен самолет едва не удари Tesla на магистрала
Източник: iStock/GettyImages

Ш окиращо видео показва как шофьор на Tesla едва избягва сблъсък с огромен военен самолет, който прави аварийно кацане на магистрала в Оклахома, пише американското издание New York Post.

Военният самолет OA-1K Skyraider II с турбовитлов двигател на Националната гвардия на Оклахома бил на тренировъчна мисия от базата Will Rogers Air National Guard Base в четвъртък, когато

екипажът усетил повреда в двигателя и бил принуден да извърши аварийно кацане

малко преди 14:00 ч., съобщава KOCO News 5.

Докато самолетът се спускал плавно към улица Southeast 119th Street и Sooner Road в Оклахома Сити, шофьорът на Tesla Матю Топчиан заснема ужасяващия момент, в който самолетът почти удря неговия и автомобилите на други шофьори.

„Просто карах по пътя и изведнъж, точно над едно дърво, което гледах, видях самолета и си помислих: „Този самолет изглежда лети много ниско. Наистина, наистина ниско“, разказа Топчиан пред медията.

Той карал, когато турбовитловият самолет изскочил от нищото — прелитайки над хълм, почти блъскайки бял ван и едва не удряйки Tesla-та му с крилото си преди да изчезне от погледа. „Докато идваше все по-близо, си казах, че самолетът ще ме удари“, споделя Топчиан.

„Виждах го само няколко секунди, така че нямах време да мисля, просто беше „баам, баам, баам“, трябваше да изчезна оттам“, добавя той. Озадачен от това, че е бил на косъм от удара, Топчиан се опитал да се съвземе и поогледал разрушенията, които самолетът е причинил. 

„Те сякаш събориха, мисля, че бяха електропроводи или нещо такова и навсякъде имаше огън“, припомня си той.

„Изглеждаше ми, че самолетът е експлодирал, и звъннах на майка си и казах: „Хей, не знам какво се случва“,

разказва още мъжът.

Пожарната служба на Оклахома Сити пристигна на мястото на катастрофата и бяха изумени да открият, че двамата военни пилоти вече са извън самолета и невредими. „Веднага след пристигането ни на място беше ободряващо пилотите да ни кажат, че всички са добре“, каза говорителят на пожарната служба Скот Дъглас.

Един член на екипажа съобщил на спасителите, че двигателят на самолета е отказал във въздуха, което е довело до спадане и срязване на близките електропроводи, с което е изключено електричеството в района и е предизвикало пожар в тревата.

По време на аварийното кацане върху крилото на военния самолет са се закачили и пътни знаци. Специалното оперативно командване на ВВС съобщи, че причината за катастрофата все още се изследва.

Топчиан сподели, че когато е публикувал видеото на почти удара от самолета, много хора са смятали, че е „изкуствен интелект“,

защото сцената е изглеждала толкова невероятна. „Всеки казваше: това е ИИ, това е ИИ, това не е истинско, ама, човек, това е видео от моята камера на таблото, случи се наистина, ако не беше от камера, хората нямаше да повярват, че нещо такова може да се случи, защото е като от филм“, каза той.

Въпреки това Топчиан е благодарен, че той и никой друг не са пострадали при почти фаталния инцидент. „Утрешният ден не е гарантиран на никого, живей днес“, каза той пред медията.

аварийно кацане военен самолет Оклахома Tesla магистрала отказ на двигател видео избегнат сблъсък електропроводи пилоти
