Шокиращата реакция на Лиъм Нийсън към Labubu

Л иъм Нийсън е просто озадачен от една от най-големите лудости в поп културата в момента. По време на скорошно интервю за Fox News, на 73-годишния актьор му е показана снимка на играчката Labubu и е попитан знае ли какво е това, пише PEOPLE.

„Нямам представа. Не“, бързо отговори озадаченият Нийсън, поклащайки глава. „Сериозно, не знам“.

Когато му е казано, че на снимката е изобразен Labubu, звездата от „Списъка на Шиндлер“ и „Твърде лично“ продължава да изглежда напълно объркан. „Добре“, казва той след това.

„Това е пухкава кукла. Или можеш да го изядеш?“, пита актьорът.

Въпреки че Нийсън може да не е част от фен клуба на Labubu, играчките са абсолютен феномен по целия свят. Редица известни личности дори са се включили в манията, включително Ким Кардашиян, Риана, Дуа Липа и Дейвид Бекъм.

Liam Neeson reacts to being shown a Labubu for the first time:



“Okay…it’s a fluffy doll or can you eat it?”pic.twitter.com/Teo3sQ7CZ7 — Pop Crave (@PopCrave) August 6, 2025

Създадени от хонконгския художник Касинг Лунг, играчките лабубу се продават от Pop Mart, който ги описва като „дяволско, но сладко чудовище със заострени уши, очарователно палава усмивка и много остри зъби“. Пъстрите колекционерски кукли могат да се закачат на портмонета и чанти като чудати аксесоари и талисмани.

Освен веселата си реакция при първата си среща с Labubu, Нийсън

напоследък попадна в заглавията на вестниците заради романса си с колежката си от „Голо оръжие“ Памела Андерсън.

PEOPLE за първи път потвърди, че двамата се срещат през юли, като източник разкри, че връзката им е „в ранен етап“. „Искрено е и е ясно, че са влюбени един в друг“, казва източникът.

Откакто публично обявиха романса си, двойката е обсипана с подкрепа от семейството и приятелите си. 28-годишният син на Нийсън, Даниел, даде своето одобрение, когато баща му и 58-годишната Андерсън се появиха заедно в предаването „Watch What Happens Live with Andy Cohen“ на 3 август.