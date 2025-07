Лиъм Нийсън и Памела Андерсън – новата двойка на Холивуд?

А ктьорът Лиъм Нийсън разкри във вълнуващо интервю, че е „лудо влюбен“ в колежката си от „Голо оръжие“, бившата звезда от „Спасители на плажа“ Памела Андерсън, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

72-годишната звезда от „Списъка на Шиндлер“ и екшън поредицата „Твърде лично“, който наскоро заяви, че се оттегля от екшън филмите, участва заедно с 57-годишната икона в предстоящият римейк на филма, подробно разказа как двамата са се сближили по време на снимките.

Той каза пред PEOPLE:

„Първо, лудо съм влюбен в Памела.

Просто е страхотно да се работи с нея. Ако трябва да бъда честен, не мога да ѝ направя достатъчно комплименти. Няма огромно его. Тя просто идва, за да свърши работата. Забавна е и е толкова лесно да се работи с нея. Ще бъде страхотна във филма“.

Андерсън отговори по същия начин, наричайки „скромния“ Нийсън „перфектният джентълмен. „Той изважда най-доброто от теб... с уважение, доброта и дълбочина на опит. За мен беше огромна чест да работя с него. Той искрено се грижеше за мен – уви палтото си около мен, когато ми беше студено“, каза тя и добави, че му е направила хляб и бисквитки и ги е оставила за него в гримьорната му.

Paramount Pictures обявиха по-рано, че

„Голо оръжие“ с участието на Нийсън в ролята на некомпетентния полицай Франк Дребин излезе по кината на 15 юли 2025 г.

Сценарият е написан от Дан Грегор, Дъг Манд и Шафер, триото, стоящо зад игралния филм „Чип и Дейл: Рейнджъри спасители“, който спечели награда „Еми“ за изключителен телевизионен филм на наградите „Еми“ за творчески изкуства тази неделя през 2022 г.

Акива Шафер, който е съавтор на черновата на сценария с Грегор и Манд, ще бъде режисьор и изпълнителен продуцент. Досега малко се знае за историята на римейка, но е вероятно известният екип от сценаристи умело да включат „много специфичния набор от умения“, които Нийсън е придобил, докато е играл своя екшън герой през последните години, включително Брайън Милс във поредицата „Твърде лично“ (2008-2014).

Нийсън, чиято съпруга Наташа Ричардсън почина през 2009 г., преди това каза за романтиката: „Приключих с всичко това“.

Нийсън и Ричардсън се женят през 1994 г. и имат синове, 29-годишният Михаел и 28-годишният Даниел.

По-големият син на Лиъм, Михаел, промени фамилното си име на Ричардсън през 2018 г., за да почете покойната си майка, която също беше актриса. Михаел участва заедно с баща си в комедийната драма от 2020 г. „Произведено в Италия“. За това, че синът му е тръгнал по неговите стъпки, бащата на две деца каза пред People: „Мисля, че Наташа би се гордяла. Надявам се“.

Даниел е бил у дома в Ню Йорк по време на ски инцидента, който отне живота на майка му Наташа, но брат му е бил с нея, когато тя е паднала и си е ударила главата на пистите през 2009 г. Лиъм е бил в Торонто на снимки. Наташа, която се е появила в холивудските филми „Капан за родители“ и „Прислужница в Манхатън“, е била на урок по ски за начинаещи, когато е станал инцидентът. По това време тя не е носила каска и първоначално е казала, че се чувства добре, преди състоянието ѝ да се влоши в хотела час по-късно.

Носителката на наградата „Тони“ е била транспортирана до Ню Йорк, където е починала два дни по-късно със семейството ѝ до нея.