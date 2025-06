Уанг Нин: Милиардерът, който превърна зъбатите кукли Labubu в златна мина

К итайската кукла Labubu завладя света и се превърна в интернет феномен. Тази малка, зъбеста, плюшена кукла е не само сензационен хит, но и моден символ на статус, особено сред колекционерите от поколение Z.

Колекционерските кукли с ограничен брой могат да се препродават за шестцифрени суми, и висят от чанти за десетки хиляди долари на звездите.

В основата на тази мания стои основателят на Pop Mart International, Уанг Нин, който вече е сред топ 10 на най-богатите милиардери в Китай с нетно състояние над 22 милиарда долара, а самата компания е на стойност от $365 милиарда. Pop Mart, компанията зад Labubu, съчетава изкуство, колекционерство и потребителска психология, създавайки успешен модел за трансформиране на играчките в модерни лайфстайл продукти.

Кой е Уанг Нин

Уанг Нин, 38 г., е възпитаник на университета Джънджоу по реклама и открива първия магазин на компанията си през 2019 г., в Пекин. Магазинът първоначално продава комикси и аксесоари за телефони, но преминава към колекционерски играчки, когато Уанг вижда дупка в пазара. През 2016 г. той работи с художника Кени Уонг, за да представи поредицата кукли Molly, което се оказа бизнес успех.

Днес Уан е 10-ият най-богат човек в Китай и е най-младият член на елитния клуб на милиардерите в страната.

Защо куклите са толкова популярни

Labubu куклите, създадени от хонконгския дизайнер Касинг Лънг през 2019 г., бързо се превръщат в международна сензация. Те се предлагат във формата на плюшени играчки, ключодържатели и в мистериозни затворени кутии, които създават вълнение и изненада сред купувачите.

“Labubu gained global attention after Blackpink’s #LISA showcased it, making Wang Ning, the ceo gain $1.6B in a single day after Pop Mart’s app exploded in the U.S. rankings” pic.twitter.com/Bm838UFV90