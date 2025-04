„Кариерата ми е в тоалетната“: Мики Рурк с болезнено откровение

Н оминираният за „Оскар“ актьор Мики Рурк направи откровено признание за причината, поради която се е съгласил да участва в риалити шоуто Celebrity Big Brother по ITV: кариерата му е „в тоалетната“.

72-годишният Рурк, известен с ролите си във филми редом до Робърт де Ниро, Ким Бейсинджър и Брус Уилис, направи признанието непосредствено преди бурното си влизане в шоуто заедно с певеца Чесни Хоукс, водещата Триша Годард и звездата от сапунени опери Патси Палмър в понеделник (7 април).

