Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

И талианският състезател по ориентиране Матиа Дебертолис почина, след като колабира по време на Световните игри в Китай миналата седмица, съобщи ВВС.
29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране в петък в град Чънду. Четири дни по-късно – във вторник, 12 август – той е издъхнал.
„Въпреки че веднага му бе оказана висококвалифицирана медицинска помощ в една от водещите болници в Китай, той почина“, се казва в официалното изявление на организаторите на Световните игри.
Profondo cordoglio per la scomparsa di Mattia Debertolis, atleta trentino della Nazionale italiana di orienteering, venuto a mancare in Cina dopo un malore ai World Games.— Provincia autonoma di Trento (@ProvinciaTrento) August 12, 2025
Alla sua famiglia e alla comunità sportiva italiana la vicinanza della Giunta provinciale pic.twitter.com/31lBzN2gEw
Причината за смъртта му все още не е известна.
Световните игри са международно мултиспортно събитие, провеждано веднъж на четири години, в което влизат дисциплини извън програмата на Олимпийските игри.
È morto Mattia Debertolis: aveva avuto un malore all'esordio nei World Games 2025 sotto temperature altissime https://t.co/0CMxAC5ZVr pic.twitter.com/MAPH1xK60n— Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) August 12, 2025
Дебертолис участваше във финала на средна дистанция при температури над 30 градуса, когато изгубил съзнание. Италианецът беше сред 12-те състезатели, отбелязани като „не завършили“ в официалните резултати.
Той беше член на националния отбор на Италия и през 2022 г. зае пето място на финала на Световното първенство.
Организаторите на Световните игри заявиха, че ще „продължат да оказват пълна подкрепа на семейството на Дебертолис и на общността по ориентиране по всякакъв възможен начин“.