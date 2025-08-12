Свят

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране

12 август 2025, 14:16
Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране
Източник: Getty

И талианският състезател по ориентиране Матиа Дебертолис почина, след като колабира по време на Световните игри в Китай миналата седмица, съобщи ВВС.

29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране в петък в град Чънду. Четири дни по-късно – във вторник, 12 август – той е издъхнал.

„Въпреки че веднага му бе оказана висококвалифицирана медицинска помощ в една от водещите болници в Китай, той почина“, се казва в официалното изявление на организаторите на Световните игри.

Причината за смъртта му все още не е известна.

Световните игри са международно мултиспортно събитие, провеждано веднъж на четири години, в което влизат дисциплини извън програмата на Олимпийските игри.

Дебертолис участваше във финала на средна дистанция при температури над 30 градуса, когато изгубил съзнание. Италианецът беше сред 12-те състезатели, отбелязани като „не завършили“ в официалните резултати.

Той беше член на националния отбор на Италия и през 2022 г. зае пето място на финала на Световното първенство.

Организаторите на Световните игри заявиха, че ще „продължат да оказват пълна подкрепа на семейството на Дебертолис и на общността по ориентиране по всякакъв възможен начин“.

Източник: BBC    
смърт Матиа Дебертолис ориентиране Световни игри Италия атлет
