Отваряне на шампанско: Каква е физиката зад експлозивния процес?

О творихте бутилка-две шампанско в чест на Новата година, но вероятно изобщо не сте си и помислили, че имате работа със свръхзвуков механизъм, подобен на мощен реактивен самолет, съобщава Мейл онлайн.

Това твърдят австрийски учени, разкрили завладяващата физика, която стои зад отварянето на шампанското.

Те установяват, че свръхзвукова ударна вълна изтласква газ през бутилката със скорост до 400 метра в секунда при температура от минус 130 градуса по Целзий - много по-ниска дори от тази на Северния полюс. В същото време корковата тапа се изхвърля с много по-ниска скорост, но все пак достатъчно бързо, за да причини сериозни наранявания, ако е насочена в грешна посока, предупреждават учените.

Новото изследване е ръководено от Лукас Вагнер, докторант в Института по механика на флуидите към Виенския технологичен университет. Той и колегите му смятат, че „сложни свръхзвукови явления възникват“ всеки път, когато отваряте бутилка шампанско.

Тя е по-дебела и по-тежка от обикновените бутилки за вино, за да задържи голямото налягане. То се генерира от мехурчетата въглероден диоксид, които се образуват по време на ферментацията, и е причина корковата тапа да бъде буквално запечатана с телената мрежичка.

Когато най-накрая се отвори, тапата се изтласква навън от сгъстения газ в бутилката и отлита с мощен гръм - но физиката зад това доскоро бе неясна, поясняват от изследователския екип.

