Любопитно

Сензационно откритие: Намериха точната локация на дома на Шекспир в Лондон

Случайно намерен план от 1668 г. в столичен архив разкрива неподозирани подробности за последните години от живота на великия драматург и професионалните му връзки

17 април 2026, 06:24
С лучайна находка в лондонски архив позволи на изследователи за първи път да определят точната локация на дома на Уилям Шекспир в Лондон. Отдавна се знаеше, че драматургът е притежавал къща в „Блекфрайърс“ (Blackfriars) – доминикански манастир от 13-и век, като се предполагаше, че тя се е намирала близо до портата (gatehouse), съобщава CNN.

Новото откритие обаче разкрива точната позиция, размера и разпределението на имота, както и сградите, които са го заобикаляли, сподели пред CNN проф. Луси Мънро от Кралския колеж в Лондон. Информацията излиза наяве, след като тя попада на план на района от 1668 г., докато проучва историята на местните театри.

Къща над портата и съседство с таверна

След като сравнява плана с описанията на къщата в съществуващите научни трудове, проф. Мънро осъзнава, че е открила окончателно доказателство. „Имотът е имал Г-образна форма, като част от него е била разположена директно върху портата на манастира“, обяснява тя. Планът показва също и съседните сгради, сред които е била известната тогава таверна „Sign of the Cock“.

Къщата не е била огромна, но е била „сравнително солидна“ – достатъчно голяма, за да бъде разделена на два отделни жилищни обекта на по-късен етап. Когато Шекспир купува имота през 1613 г., „Блекфрайърс“ е бил престижен район, обитаван от благородници, но и от все повече занаятчии и търговци.

Край на мита за „пенсионирането“ в Стратфорд

Откритието хвърля нова светлина върху последните години от живота на Шекспир преди смъртта му през 1616 г. на 52-годишна възраст. То поставя под въпрос широко разпространеното вярване, че той се е оттеглил в родния си град Стратфорд на Ейвън веднага след като театър „Глобус“ изгаря през юни 1613 г.

  • Професионална ангажираност: Фактът, че купува къща на по-малко от 5 минути пеша от театъра, предполага, че той е останал активно ангажиран с работата си в Лондон.
  • Сътрудничество: По това време Шекспир все още пише пиеси, включително съвместната му работа с младия драматург Джон Флетчър.
  • Бизнес и статус: Той не е „самотен гений, седящ на тавана“, а човек, който притежава акции в театри и инвестира в имоти в сърцето на културния живот.

Пъзелът все още не е подреден

Проф. Мънро вярва, че тази находка доказва колко много още има да учим за най-известния драматург в света. Често се приема, че биографията на Шекспир е изследвана до последната подробност, но според нея все още има частици от пъзела, които чакат да бъдат намерени.

Уил Тош, директор на образователния център към съвременния театър „Шекспиров Глобус“, нарече находката „фантастична“. По думите му това ни дава нов поглед към Шекспир като „лондонски писател“ и ни помага да разберем колко много е означавал градът за него като професионален и личен дом.

Източник: CNN    
