САЩ изстреляха тестова ядрена ракета над Тихия океан

В ранните часове на вторник военновъздушните сили на САЩ изстреляха тестово междуконтинентална балистична ракета Minuteman III, „за да осигурят увереност в смъртоносността и ефективността на ядреното възпиране на страната“.

(Във видеото може да научите повече за: НЛО деактивира ядрени ракети в САЩ)

За да покажат мускулите си, военните разпространиха и видеоматериал (по-долу) и снимки на ракетата, която е изстреляна в небето на Калифорния, оставяйки следа от дим и пламъци.

