Само за ценители! Продават на търг първата в света пощенска марка

П ървата в света пощенска марка "Черното пени" се продава на търг, организиран от аукционната къща "Сотбис", предаде "Ройтерс".

From penny post to $8 million as world's first stamp heads for auction https://t.co/vDfreL1xfS pic.twitter.com/Zi5pKqX6SX